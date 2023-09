"Toute concession aux Palestiniens entraînera la dissolution du gouvernement", préviennent des proches de Ben Gvir

"Nous n'accepterons pas la paix en échange de territoires", ont averti des proches d'Itamar Ben Gvir

Des responsables proches du ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir, ont affirmé, vendredi, que "toutes concessions faites aux Palestiniens dans le cadre d'un accord avec l'Arabie saoudite entraîneront la dissolution du gouvernement", a rapporté Channel 12.

Selon les sources proches du ministre, "si en pratique ils commencent à faire des concessions et à violer la souveraineté israélienne, c'est un signe que Benny Gantz entrera en scène", ont-ils affirmé. Allusion à un potentiel gouvernement d'union nationale, dans lequel le parti de Benny Gantz pourrait "remplacer les partants".

Yonatan Sindel/Flash90 Itamar Ben-Gvir at the Knesset, Israeli parliament in Jerusalem, on June 14, 2023.

"Netanyahou veut le bien de l'Etat d'Israël - Mais le parti Otzma Yehudit ne permettra pas la paix en échange de territoires, ou la paix en échange d'une atteinte à la souveraineté de l'Etat d'Israël", ont poursuivi les responsables. La déclaration de l'entourage de Ben Gvir intervient après que 13 députés du Likoud ont envoyé une "lettre ouverte" à Netanyahou, avant la rencontre avec Joe Biden, dans laquelle ils ont prévenu qu'une paix ne sera acceptée "qu'en échange de la paix et non de territoires". Le Premier ministre israélien s'est félicité, vendredi, qu'Israël et l'Arabie saoudite d'une avancée vers une paix "historique", à la tribune de l'ONU.