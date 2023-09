Réforme judiciaire : Arieh Deri assure que le consensus est "plus proche que jamais"

Le chef du Shas a souligné que si aucun accord n'était trouvé, un nouveau projet serait présenté avec des amendements unilatéraux

Le chef du parti ultra-orthodoxe Shas, Arieh Deri, a exprimé mercredi son optimisme quant à la capacité d'Israël à atteindre un large consensus sur la réforme judiciaire promue par le gouvernement, affirmant que le pays est "plus proche que jamais" de cet objectif.

Reprenant les propos récents du Premier Ministre Benjamin Netanyahou, Deri a déclaré : "Nous cherchons et travaillons vers des accords aussi larges que possible. C'est notre objectif." Il a souligné que malgré l'absence d'accords fermes et les nombreux obstacles rencontrés, la réforme est plus proche que jamais de sa concrétisation.

Deri a exprimé son espoir que toutes les parties puissent s'asseoir à la table des négociations pour parvenir à un accord, plutôt que de persister dans des divisions et des dissensions qu'il juge dangereuses pour le pays. Toutefois, il a également souligné que si aucun accord n'était trouvé, un nouveau projet serait présenté, basé sur les discussions précédentes, avec des amendements unilatéraux, notamment concernant le comité de sélection des juges.

Yonatan Sindel/Flash90 Le leader du parti Shas, Arieh Deri, et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou lors d'une réunion du parti Shas, à la Knesset, le 23 janvier 2023

Il a poursuivi en citant les propos du ministre de la Justice, Yariv Levin, du parti Likud, qui a dénoncé la composition actuelle du comité. Selon Levin, la composition actuelle du comité lui confère une majorité systématique, ce qui lui permet d'approuver des nominations ou des décisions même si elles vont à l'encontre de la position du gouvernement élu. "C'est une situation impensable", a ajouté Deri, soulignant la nécessité d'une réforme pour rétablir un équilibre au sein du comité.