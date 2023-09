Isaac Herzog : "Nous sommes en état d'urgence nationale"

Le président israélien a prononcé un discours fédérateur lors de la cérémonie marquant le 50e anniversaire de la guerre de Yom Kippour

Le président israélien Isaac Herzog s'est adressé, mercredi, à la cérémonie centrale marquant le cinquantième anniversaire de la guerre de Yom Kippour, rappelant l'importance de l'unité nationale. "La guerre de Yom Kippour nous a laissé de nombreuses leçons qui nous ont accompagnés depuis. Toujours être prêt pour les situations les plus difficiles et dangereuses, écouter l'opinion opposée et l'explorer en profondeur, et quand vient le temps, être ouvert et attentif pour ne pas manquer la moindre opportunité de faire la paix. Mais cette guerre nous a également enseigné autre chose. Elle nous a montré ce qu'est la ténacité nationale, la capacité de rester fort même avec des milliers de morts et de blessés, et l'importance de la fraternité et d'une société soudée en temps de crise," a déclaré le président.

Il a ajouté : "Un demi-siècle après la guerre de Yom Kippour, la société israélienne est divisée et polarisée. La crise qui nous frappe depuis déjà neuf mois nous déchire et affecte directement notre société, notre économie et notre sécurité."

"En cette période de fêtes, entre Yom Kippour et Souccot, personne ne conteste que nous sommes en véritable situation d'urgence nationale. Tout le monde s'accorde à dire qu'il est temps d'introspection, de tirer des leçons, de montrer sa responsabilité. Nous devons tous comprendre que la résilience et la sécurité nationales sont directement liées à la situation intérieure. Trouver une solution à la crise et surmonter les divisions sont des étapes essentielles que nous devons prendre en tant que société pour protéger la sécurité d'Israël 50 ans après la guerre de Yom Kippour. Plus que jamais, il est crucial d'écouter - vraiment écouter. D'agir avec modération, respect et responsabilité, d'apaiser les tensions, de tendre la main et de chercher un large consensus", a-t-il insisté.