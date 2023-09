Israël : la Cour suprême entame les auditions de la loi sur l’inaptitude du Premier ministre

"La discussion qui a lieu aujourd'hui concerne l'annulation des résultats des élections, c'est la simple vérité" (Yariv Levin)

La Cour suprême d’Israël a entamé, jeudi matin, les auditions sur l’amendement à la loi fondamentale modifiant les conditions selon lesquelles un Premier ministre peut être déclaré inapte à exercer ses fonctions. Les premières auditions de la "loi sur l’inaptitude", avaient été tenues début août par trois juges de la Cour suprême, dont sa présidente Esther Hayut. Les auditions de jeudi se déroulent en présence de 11 juges.

Yonatan Sindel/Flash90 Le ministre israélien de la Justice, Yariv Levin

"La discussion qui a lieu aujourd'hui est réalité une discussion sur l'annulation des résultats des élections, aucun autre terme galvaudé ne pourra cacher cette simple vérité", a déclaré le ministre israélien de la justice, Yariv Levin, dans un communiqué publié jeudi matin, avant l'audience de la Cour suprême.

Les opposants à l’amendement ont affirmé, dans une pétition adressée à la Cour, que celui-ci visait à protéger personnellement le Premier ministre Benjamin Netanyahou d'une éventuelle mise en accusation alors qu'il fait l'objet de plusieurs affaires judiciaires. Le conseiller juridique de la Knesset, Yizhak Beret, a déclaré, lors de l'audience précédente, qu'il n'y avait pas de corrélation entre la loi et Benjamin Netanyahou, puisque l'amendement s'appliquerait à tous les futurs Premiers ministres.

Yonatan Sindel/Flash90 Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, le ministre de la Justice Yariv Levin et des membres de la coalition gouvernementale de droite, à la Knesset, à Jérusalem, Israël

"Cela est en totale contradiction avec les résultats des élections. Les pétitionnaires cherchent en fait à évincer M. Netanyahou et mettre fin au gouvernement de droite", a poursuivi M. Levin. "Ils ont échoué dans les urnes et cherchent maintenant à annuler les résultats des élections. Le résultat sera qu'Israël n'aura plus de démocratie". "La Cour cherche à nouveau à s'immiscer dans la loi fondamentale. Elle se place une fois de plus au-dessus du gouvernement, de la Knesset, du peuple et de la loi. Ce n'est pas la démocratie", a conclu le ministre de la Justice.

Yonatan Sindel/Flash90 Des militants anti-réforme manifestent devant la Cour suprême à Jérusalem, en Israël

Opposant farouche à la coalition de droite et à la réforme judiciaire, l'ancien Premier ministre israélien Ehud Barak a qualifié la décision de la Cour suprême de vitale, car Israël est confronté à son "propre moment Weimar", en référence à la république allemande qui a précédé le IIIe Reich. L'ancien Premier ministre avait déclaré que le mouvement de protestation contre la réforme judiciaire "gagnera la bataille", même si "certaines personnes risquent de perdre la vie en cours de route".