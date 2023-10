Israël : Yesh Atid va organiser des primaires, une première pour le parti

Il devrait néanmoins s'agir d'une élection de pure forme, puisque le poids politique de Yesh Atid demeure lié à son fondateur et chef actuel, Yaïr Lapid

Le parti du centre Yesh Atid a annoncé qu'il organiserait des primaires en décembre. C'est la première fois que la formation dirigée par Yaïr Lapid va tenir des élections pour désigner son leader.

"Nous avons l'honneur de vous informer que la conférence annuelle de Yesh Atid aura lieu au cours du mois de décembre. Conformément à la décision de la direction du parti, un vote pour désigner le président du parti aura lieu à cette occasion", a indiqué le parti, largement critiqué au fil des ans pour son absence de "démocratie interne". Il devrait néanmoins s'agir d'une élection de pure forme, puisque le poids politique de Yesh Atid demeure inextricablement lié à l'image de son fondateur, Yaïr Lapid. Dans ce contexte, celui-ci devrait être reconduit facilement à la tête du parti, d'autant qu'un seul candidat s'est déclaré à ce jour en la personne du député Raam Ben Barak, ancien numéro 2 du Mossad.

Créé en 2012, le parti centriste libéral est entré par la grande porte dans l'arène politique en s'imposant lors des élections de 2013 comme la deuxième force du pays, derrière le Likoud. Après avoir perdu de sa crédibilité auprès de son électorat en rejoignant une coalition dirigée par Benjamin Netanyahou à l'issue du scrutin, Yesh Atid s'est affirmé comme un parti d'opposition lors des élections de 2015.

Le parti à atteint son apogée lors du scrutin de 2021 en remportant 17 sièges, regagnant son statut de deuxième force politique du pays, et prenant la tête d'une coalition gouvernementale hétéroclite formée de partis de gauche, d'extrême gauche, du centre, de droite et même d'un parti arabe. Dans le cadre de cette coalition, Yair Lapid est devenu Premier ministre le 1er juillet 2022, à la faveur de la dissolution de la Knesset et de la démission de Naftali Bennett. Un poste qu'il a occupé jusqu'à la formation du gouvernement Netanyahou en décembre 2022. Fort des 24 sièges obtenus à l'issue de ces élections - un record pour le parti - Yair Lapid a conforté sa position de chef de l'opposition.