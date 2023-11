Yossi Cohen, ancien chef du Mossad, plébiscité pour le poste de Premier ministre, selon un sondage

L’Unité nationale de Benny Gantz remporterait 42 sièges à la Knesset, le Likoud de Benjamin Netanyahou 17, et Yesh Atid de Yaïr Lapid 14

Un sondage réalisé pour le quotidien israélien Maariv publié vendredi, révèle que 21 % des Israéliens souhaiteraient voir l'ancien chef du Mossad, Yossi Cohen, diriger le gouvernement à la place de l’actuel Premier ministre Benjamin Netanyahou. Il est suivi par Gideon Sa'ar du parti de l'Unité nationale avec 13 % et de deux membres du gouvernement du Likoud, le ministre de la Défense Yoav Gallant (12 %) et celui de l'Économie Nir Barkat (11 %). 23 % du total des sondés ont toutefois estimé qu’aucun des candidats précités n'était apte à remplacer Benjamin Netanyahou et 20 % ont déclaré ne pas savoir quel était, selon eux, le meilleur pour le poste.

Tomer Neuberg/Flash90 Gideon Saar

26 % des électeurs du Likoud, parti au pouvoir de Benjamin Netanyahou, soutiennent Yossi Cohen et le même taux soutient Nir Barkat. 17 % plébiscitent Yoav Gallant et seulement 5 % Gideon Sa'ar. 15 % des sympathisants du Likoud jugent qu’aucun de ces candidats n’est apte à diriger le gouvernement et 11 % disent ne pas savoir.

Jacquelyn Martin / POOL / AFP Le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant

23 % des électeurs de centre-gauche ont placé Gideon Sa'ar comme favori, 21 % ont soutenu Yossi Cohen, 14 % Yoav Gallant et 7 % Nir Barkat. 23 % d’entre eux ont également déclaré ne choisir aucun de ces candidats et 12 % ne savent pas.

Olivier Fitoussi/Flash90 Le ministre de l'économie Nir Barkat

Si les élections avaient lieu aujourd'hui, l’Unité nationale de Benny Gantz remporterait 42 sièges à la Knesset, le Likoud 17 et Yesh Atid de Yaïr Lapid resterait la troisième force du pays avec 14 mandats. Le parti russophone d’Avigdor Liberman, Yisrael Beytenu et le parti ultra-orthodoxe séfarade, Shas auraient chacun huit sièges. Le parti ultra-orthodoxe ashkénaze du Judaïsme unifié de la Torah obtiendrait sept mandats, Otzma Yehudit d’Itamar Ben Gvir, six, et les partis à majorité arabe Hadash-Ta'al et Ra'am cinq chacun. Le Sionisme religieux de Betsalel Smotrich et le parti d’extrême gauche Meretz ne remporteraient que quatre sièges chacun.