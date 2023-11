Netanyahou serait battu par Gantz si les élections avaient lieu aujourd'hui (sondage)

Un sondage réalisé par Channel 12 en temps de guerre révèle que la coalition s'effondrerait à 45 sièges à la Knesset

La coalition dirigée par Benjamin Netanyahou, qui a remporté 64 sièges lors des élections de novembre 2022, ne disposerait plus que de 45 sièges à la Knesset, qui en compte 120, si les élections avaient lieu aujourd'hui, selon un sondage publié jeudi soir.

Les partis anti-Netanyahou, dits du "changement", monteraient en flèche à 70 sièges, l'alliance Hadash-Taal remportant les cinq autres, a rapporté Channel 12. Le parti de l'Unité nationale de Benny Gantz obtiendrait 36 sièges, selon l'enquête, soit plus du double des 17 sièges du Likoud de Netanyahou. La chaîne a reconnu qu'il était inhabituel de réaliser un sondage électoral pendant une guerre.

Les sondages ont été réalisés au 41e jour de la guerre entre Israël et le Hamas, déclenchée lorsque quelque 3 000 terroristes ont fait irruption en Israël depuis la bande de Gaza par voie terrestre, aérienne et maritime, tuant 1 200 personnes et prenant en otage plus de 240 personnes de tous âges. En réponse, Israël a lancé son offensive contre le groupe terroriste à Gaza, dans le but de détruire le Hamas et toutes ses infrastructures. Avant le 7 octobre, des conseillers du Likoud, d'anciens hommes politiques et des analystes politiques israéliens avaient prédit que M. Netanyahou misait à la fois sa liberté et son héritage sur la conclusion d'un accord de normalisation avec l'Arabie saoudite sous l'égide des États-Unis.

i24NEWS Yair Lapid

Le sondage de Channel 12 a donné les sièges des partis comme suit (les sièges actuels sont indiqués entre parenthèses) : Le parti d'unité nationale de Gantz 36 sièges (12) ; le Likoud de Netanyahou 17 (32) ; Yesh Atid de Yair Lapid 15 (24) ; Shas 10 (11) ; Yisrael Beytenu 9 (6) ; United Torah Judaism 7 (7) ; Otzmah Yehudit 7 (14 dans le cadre d'une alliance avec le sionisme religieux) ; Hadash-Taal 5 (5) ; Meretz 5 (0) ; Ra'am 5 (5) ; et le sionisme religieux 4. Le parti travailliste, qui a remporté 4 sièges en novembre dernier, ne devrait obtenir aucun siège.

Le sondage a été réalisé mercredi auprès de 502 personnes par l'institut de sondage Mano Geva et Midgam, avec une marge d'erreur de 4,4 points de pourcentage.