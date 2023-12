Benny Gantz renforce son avance sur Benjamin Netanyahou (sondage)

Selon ce sondage, si les élections avaient lieu ce jeudi, l'Unité nationale obtiendrait 38 sièges, dépassant le Likoud, qui n'en obtiendrait que 16.

Le parti de l'Unité nationale de Benny Gantz continue de renforcer son avance sur le Likoud du Premier ministre Benjamin Netanyahou, selon un sondage publié par Channel 13.

Selon ce sondage, si les élections avaient lieu ce jeudi, l'Unité nationale obtiendrait 38 sièges, dépassant le Likoud, qui n'en obtiendrait que 16. Le parti Yesh Atid du président de l'opposition Yair Lapid perdrait 15 sièges ; le parti ultra-orthodoxe Shas en obtiendrait neuf ; le parti Otzma Yehudit (Force juive) en obtiendrait huit ; le parti de droite laïque Israel Beitenu en obtiendrait huit ; le parti ultra-orthodoxe Judaïsme unifié de la Torah obtiendrait sept sièges ; le parti islamiste Ra'am obtiendrait six sièges ; le parti d'extrême droite Sioniste religieux obtiendrait cinq sièges ; le parti de gauche Meretz obtiendrait quatre sièges ; et le parti à majorité arabe Hadash-Ta'al obtiendrait quatre sièges. Le parti travailliste de gauche et le parti ultranationaliste Balad ne franchiraient pas le seuil électoral, selon le sondage.

La coalition formée par Netanyahou il y a un an obtiendrait 45 sièges, contre 71 pour le bloc anti-Netanyahou, sans compter les quatre sièges de Hadash-Ta'al.

Interrogés sur la manière dont ils voteraient si le chef du Mossad, Yossi Cohen, dirigeait le Likoud, les sondés ont accordé cinq sièges de plus au parti actuellement au pouvoir, révélant ainsi l'ampleur du mécontentement des électeurs de droite à l'égard de M. Netanyahou.