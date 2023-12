Israël Katz devient ministre des Affaires étrangères israélien dans le cadre d'un accord de rotation

Cohen sera nommé ministre de l'Énergie et des Infrastructures, et Katz sera nommé ministre des Affaires étrangères

Le gouvernement a approuvé dimanche la mise en œuvre d'un accord de rotation entre les ministres Eli Cohen et Israel Katz. Selon les accords établis lors de la formation du gouvernement, Israel Katz sera nommé ministre des Affaires étrangères, succédant à Eli Cohen, qui deviendra ministre de l'Énergie et des Infrastructures. La nomination reste soumise à l'approbation de la Knesset. En outre, le gouvernement a décidé que les deux ministres continueront de siéger au cabinet ministériel pour la sécurité nationale.

Selon l'accord, le ministre Eli Cohen, qui a servi comme ministre des Affaires étrangères pendant un an, va laisser sa place à son collègue Israel Katz, qui occupera le poste pendant deux ans. Par la suite, Eli Cohen reprendra son poste de ministre des Affaires étrangères pour une année supplémentaire et Katz retournera au ministère de l'Énergie et des Infrastructures, si le gouvernement termine son mandat.

Miriam Alster/Flash90

Le mandat d'Eli Cohen en tant que ministre des Affaires étrangères a été marqué par plusieurs affaires exceptionnelles. L'une d'elles, particulièrement embarrassante, concerne une fuite de Cohen révélant qu'il avait rencontré la ministre des Affaires étrangères de Libye, ce qui a provoqué des émeutes qui l'ont forcée à fuir le pays. Bien que cette réunion entre les ministres des Affaires étrangères n'ait pas eu de valeur concrète, la divulgation par Cohen de cette rencontre a éloigné la possibilité de relations diplomatiques entre Israël et la Libye. Quant à Israël Katz, il avait déjà occupé le poste de ministre des Affaires étrangères entre février 2019 à mai 2020, dans un précédent gouvernment de Benjamin Netanyahou.