Israël : Benjamin Netanyahou en hausse dans les sondages après l’élimination de Saleh al-Arouri

Le Likoud du Premier ministre Benjamin Netanyahou et la coalition gouvernementale actuellement au pouvoir gagneraient deux sièges si les élections avaient lieu ce vendredi, selon un nouveau sondage publié par le quotidien israélien Maariv. Le Likoud obtiendrait 19 mandats, portant à 46 le nombre de sièges de la coalition sur les 120 que compte la Knesset.

Miriam Alster/Flash90

L’Unité nationale de Benny Gantz demeure toutefois en tête avec 36 sièges au Parlement israélien, suivi donc du Likoud et ses 19 mandats et de Yesh Atid de Yaïr Lapid qui en compterait 14. Suivent Yisrael Beitenu d’Avigdor Liberman avec 10 sièges, le parti ultraorthodoxe séfarade Shas (9), Force juive d’Itamar Ben Gvir (8), le parti ultraorthodoxe ashkénaze Judaïsme unifié de la Torah (6), l’alliance à majorité arabe Hadash-Ta’al (5), le parti arabe Ra’am (5), le parti d’extrême gauche Meretz (4) et le Sionisme religieux de Betsalel Smotrich (4). Le potentiel bloc dirigé par Benny Gantz contiendrait 69 mandats à la Knesset.

Marc Israel Sellem/POOL

34 % des sondés estiment que Benjamin Netanyahou est le plus apte à exercer les fonctions de chef du gouvernement. Même si ce score a augmenté de 2 %, il est cependant toujours largement devancé par Benny Gantz qui a la confiance de 48 % des Israéliens interrogés. 64 % des électeurs du Likoud ont plébiscité Netanyahou et 21 % Gantz. Les électeurs de l’Unité nationale, parti de Benny Gantz, ont choisi ce dernier à 98 %, tandis que 90 % des sympathisants de Yesh Atid, parti de l’ancien Premier ministre Yaïr Lapid, lui font confiance. Netanyahou n’obtient respectivement que 21 % et 1 %. Le léger regain de popularité de Netanyahou et de son parti fait suite à l’élimination du numéro deux du Hamas, Saleh al-Arouri, à Beyrouth cette semaine.

Flash90

42 % des Israéliens pensent par ailleurs que le gouvernement travaille de toutes ses forces au retour des otages retenus à Gaza, contre 39 % qui estiment que les efforts ont diminué, dont 58 % des électeurs des partis de la coalition gouvernementale.