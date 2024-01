Israël : le Likoud de Benjamin Netanyahou tombe à un niveau sans précédent, selon un nouveau sondage

Le Likoud de l’actuel Premier ministre Benjamin Netanyahou est au plus bas dans les sondages, atteignant un niveau sans précédent, a révélé une nouvelle enquête réalisée pour le journal israélien Maariv. Le parti au pouvoir ne récolterait en effet que 16 sièges à la Knesset (Parlement israélien) si des élections avaient lieu aujourd’hui. Dans le sillage du Likoud, les partis du bloc de la coalition se sont également affaiblis de deux mandats en moyenne.

Miriam Alster/Flash90

29 % des personnes interrogées ont estimé que Benjamin Netanyahou est le plus apte à occuper les fonctions de Premier ministre, contre 51 % qui ont jugé que Benny Gantz était le plus compétent pour le poste. Parmi les électeurs du Likoud 54 % ont plébiscité Netanyahou, 28 % Gantz et 18 % ont répondu ne pas savoir qui choisir.

Les partisans du parti de l’Unité nationale ont choisi à l’écrasante majorité (90 %), leur leader Benny Gantz, 2 % Netanyahou et 8 % "ne savent pas". Parmi les électeurs de Yesh Atid de Yaïr Lapid, Gantz a obtenu 83 %, Netanyahou 5 % et 12 % ont répondu qu’ils ne savaient pas.

Yonatan Sindel/Flash90

Le sondage montre que le parti de l'Unité nationale du ministre Benny Gantz serait en tête avec 39 sièges à la Knesset, suivi par le Likoud, avec 16 sièges. Yesh Atid, troisième parti le plus important, en obtiendrait 13. Le parti russophone Yisrael Beytenu d’Avigdor Liberman remporterait 10 mandats, le parti ultraorthodoxe séfarade Shas, 9, Otzma Yehudit, d’Itamar Ben Gvir, 8 et le parti ultraorthodoxe ashkénaze du Judaïsme unifié de la Torah, 7. Les partis arabes de la Knesset, Hadash-Ta'al et Ra'am, obtiendraient cinq sièges chacun, le parti d’extrême-gauche Meretz et le Sionisme religieux de Betsalel Smotrich 4. Le parti travailliste et le parti arabe Balad ne franchiraient pas le seuil d’éligibilité.