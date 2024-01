Israël : le ministère pour la Promotion des femmes va fermer pour renforcer les efforts de guerre

Alors que le gouvernement israélien cherche à limiter les dépenses afin de favoriser l'effort de guerre, le ministère israélien pour la promotion du statut des femmes, dirigé par la ministre May Golan, va fermer. Ce ministère relèvera du ministère de l'Égalité sociale, dont le ministre Amichai Chikli a démissionné il y a environ une semaine. De son côté, May Golan a annoncé qu'elle continuerait à siéger au gouvernement. L'Autorité pour les personnes âgées reprendra également ses activités au sein du ministère.

M. Chikli est également resté membre du gouvernement, au poste de ministre de la Diaspora, mais à sa demande, il est retourné à la Knesset en vertu de la loi norvégienne. "À la lumière de l'année fiscale à venir et compte tenu du fait que nous sommes confrontés à d'énormes défis économiques, je pense qu'il est nécessaire de procéder à des ajustements dans la structure des ministères du gouvernement. C'est pourquoi je renonce à mon poste de ministre de l'Égalité sociale et je demande en outre à revenir et à renouveler mon mandat de membre de la Knesset afin de réduire les coûts supplémentaires." Dans le même temps, j'aimerais garder les autorités bédouines sous ma responsabilité dans le but d'achever les missions entamées, notamment le plan quinquennal du gouvernement visant à réglementer l'installation des Bédouins dans le Néguev", a-t-il ajouté.