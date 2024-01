"Il n'y aura aucun compromis avec le Hamas", martèle Netanyahou

La Knesset s'est rassemblée mercredi matin pour marquer son 75e anniversaire. La cérémonie s'est tenue dans un format simplifié et sans grande célébration, en raison de la guerre.

Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a réaffirmé qu'Israël va "anéantir le Hamas, ramener tous les otages chez eux et s'assurer que Gaza ne représente plus une menace". "Quiconque lève la main sur nous à Gaza ou ailleurs le payera. Il n'y a pas et il n'y aura aucun compromis", a ajouté le Premier ministre.

Et le Premier ministre de poursuivre :

"J'ai averti nos alliés : si, à Dieu ne plaise, Israël venait à échouer, vous seriez les suivants. Le danger vous atteindra plus rapidement que vous ne le pensez. Notre guerre est aussi la vôtre et notre victoire est aussi la vôtre. Israël ne se soumettra pas au terrorisme meurtrier de l'Iran. Nous sommes la lumière, non les ténèbres. Nous remporterons une victoire totale, écrasante et définitive", a ajouté Netanyahou.

De son côté, le président de l'État, Isaac Herzog, a abordé la nature des débats publics dans le contexte actuel de conflit : "Je me sens obligé d'exprimer ici les sentiments du peuple et de dire : il y a une manière de débattre. Même lorsqu'on débat, il faut rester digne. On ne peut pas parler de changement dans le discours public sans que cette institution ne change elle-même de discours. On ne peut pas parler de respect mutuel et d'unité sans que la Knesset ne joue un rôle central dans ce changement".

Le chef de l'opposition Yair Lapid s'est interrogé sur les raisons de célébrer. "Voyez-vous quelqu'un célébrer dans le pays ? Il y a deux jours, j'ai planté un arbre près du kibboutz Kissoufim en mémoire des soldats de Golani tués là-bas. Quelques heures plus tard, à 600 mètres de l'arbre, 21 combattants ont été tués dans un bâtiment effondré à Gaza. Que devons-nous célébrer aujourd'hui ? (…) Le système politique d'aujourd'hui n'est pas la solution, il est le problème. Aussi bien le gouvernement que la Knesset", a déclaré Lapid. "Jamais Israël n'a été aussi triste. Les gens déambulent avec le cœur qui se brise à nouveau chaque jour pour les otages, pour les soldats tués et pour les familles".