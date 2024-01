Israël : Yariv Levin serait prêt à renoncer au ministère de la Justice en faveur de Yaïr Lapid

Dans une tentative de consolider son gouvernement, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou explore des options pour inclure Yair Lapid, chef de l'opposition, dans son cabinet. Cette démarche survient dans un contexte de tension, marqué par les menaces de démission d'Itamar Ben-Gvir, ministre de la Sécurité nationale. Selon des sources politiques, Yariv Levin serait prêt à abandonner le ministère de la Justice pour faciliter l'entrée de Lapid au gouvernement.

Chaim Goldberg/Flash90

Des membres du Likoud ont récemment proposé à Avigdor Lieberman et à Yair Lapid de rejoindre le gouvernement en échange de postes au sein du cabinet. Cette initiative vise à renforcer le parti Unité nationale de Benny Gantz et à prévenir son éventuel départ du gouvernement. Des postes ministériels ont été envisagés pour Lapid afin de l'inciter à accepter cette offre, même sans le retrait de Ben-Gvir et Smotrich.

Des informations obtenues par ynet indiquent que Yariv Levin, actuel ministre de la Justice et architecte de la controversée réforme judiciaire, serait disposé à renoncer à son poste au profit de Lapid. Historiquement, le ministère de la Justice est un enjeu majeur dans la politique israélienne, particulièrement sensible pour la droite et Netanyahou lui-même. La volonté de Levin de céder ce ministère clé traduit un changement significatif dans la stratégie du Likoud.

Lapid a exprimé son intention de rejoindre le gouvernement uniquement pour une durée limitée, principalement pour avancer sur la question des otages. Le transfert potentiel du ministère de la Justice à Lapid, même temporairement, suggère un changement dans les priorités du Likoud et souligne que son projet de réforme judiciaire pourrait ne pas être maintenue sous sa forme actuelle.