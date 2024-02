Guerre à Gaza : "le gouvernement a pris des décisions sans respecter les procédures légales", estime la procureure générale

La procureure générale d'Israël Gali Baharav-Miara a mis en garde le gouvernement contre la prise de décisions en l'absence d'une "infrastructure professionnelle et juridique contraignante", ce qui, selon elle, s'est produit à plusieurs reprises au cours des dernières semaines, dans le contexte de la guerre à Gaza.

Yonatan Sindel/Flash90

"Cette lettre a été envoyée à la suite d'un certain nombre d'événements récents, au cours desquels des décisions importantes ont été soumises à l'approbation du gouvernement lors de ses réunions, en l'absence d'une infrastructure professionnelle et juridique contraignante ou lorsqu'il a été indiqué à l'avance qu'il existait un obstacle juridique", a-t-elle écrit dans la lettre envoyée aux membres du gouvernement.

"Les décisions du gouvernement ont des conséquences économiques, sécuritaires et sociales importantes pour le public, et il faut donc s'assurer qu'elles sont prises selon des processus appropriés avec une coordination entre les ministères", a-t-elle poursuivi. "En l'absence d'une telle infrastructure, des décisions illégales peuvent être prises et nuire à l'intérêt public." Gali Baharav-Miara a ainsi demandé au gouvernement d'annuler toutes les décisions prises par des voies inappropriées et de les réexaminer "après l'achèvement du travail professionnel et juridique requis".