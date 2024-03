Visite de Benny Gantz à Washington : "Il n'y a qu'un seul Premier ministre", fustige Netanyahou

L'union affichée par Benjamin Netanyahou et Benny Gantz s'effrite. Le Premier ministre n'a pas caché sa colère à l'annonce du voyage de son rival politique et membre du cabinet de guerre à Washington, sans avoir reçu son aval. Le chef du gouvernement a ainsi donné pour instruction à l'ambassade d'Israël aux Etats-Unis de ne pas accompagner la visite politique du ministre, et de ne pas le recevoir durant son séjour.

Selon des informations relayées par la chaîne Kan, Benjamin Netanyahou aurait réprimandé Benny Gantz pour son initiative en soulignant qu'il n'y avait "qu'un seul Premier ministre". Le dirigeant du parti centriste Union nationale a prévu de rencontrer à Washington la vice-présidente américaine Kamala Harris et le conseiller à la sécurité nationale Jake Sullivan. Il s'entretiendra également avec des membres du Congrès des partis républicain et démocrate ainsi que de hauts responsables du lobby de l'AIPAC.

L'entourage de Benny Gantz assure que ce dernier a informé personnellement le Premier ministre de son intention de se rendre dans la capitale américaine, afin de coordonner avec lui les messages qui seront transmis à l'administration Biden.

Ces tensions surviennent alors que Benny Gantz ne cesse de prendre de l'avance dans les sondages, confirmant sa position de leader sur l'échiquier politique israélien en cas d'élections anticipées.