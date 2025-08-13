"57 soldats se sont suicidés" : des combattants revenus de Gaza appellent à l'aide à la Knesset

Articles recommandés -

Itzik Saidian et un groupe de combattants revenus de Gaza ont fait irruption mercredi lors d'une réunion de la commission économique de la Knesset pour lancer un appel désespéré : "57 soldats se sont suicidés, nous avons besoin d'aide budgétaire. Arrêtez tout dans ce pays et occupez-vous des combattants qui sont l'élite de l'élite d'Israël. Aidez-nous !"

Le président de la sous-commission, le député Alon Schuster, leur a répondu avec émotion : "Vous avez défendu ma famille et moi dans les tunnels, et je vous en serai reconnaissant jusqu'à la fin de mes jours. Je vous remercie d'être venus exprimer votre immense douleur et je promets d'aider, il n'y a ni droite ni gauche sur cette question."

Dimanche dernier, Itzik Saidian avait accordé une interview à i24NEWS en hébreu où il avait expliqué : "Dès qu'il y aura une loi définissant la réaction de combat, on pourra s'en occuper." Il avait ajouté que "l'aide actuelle ne fonctionne pas, il faut sortir des sentiers battus et réfléchir à comment vraiment réhabiliter" les soldats traumatisés.

Cette intervention met en lumière la crise sanitaire silencieuse qui frappe les forces armées israéliennes après les opérations à Gaza, révélant l'urgence d'une prise en charge adaptée des troubles post-traumatiques.