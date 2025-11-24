7 octobre : Eisenkot refuse de coopérer avec des commissions visant à "blanchir Netanyahou"

Le président du parti Yashar, Gadi Eisenkot, a vivement critiqué dimanche la décision du gouvernement de créer une commission d'enquête non gouvernementale sur les événements du 7 octobre, accusant le Premier ministre Benjamin Netanyahou de fuir ses responsabilités.

"Je ne coopérerai pas avec des commissions dont l'objectif est de blanchir Benjamin Netanyahou", a déclaré l'ancien chef d'état-major lors d'une interview accordée à la radio publique israélienne Kan Reshet Bet. Eisenkot a martelé un principe qu'il juge fondamental : "Quiconque occupait un poste de commandement ou de direction le 7 octobre doit démissionner et assumer ses responsabilités."

L'ancien général a souligné "l'ampleur du paradoxe" : le cabinet de sécurité, qui était le quartier général suprême au-dessus de Tsahal le 7 octobre, n'a toujours pas assumé sa responsabilité. "Et le Premier ministre, qui se présente dans chaque interview en anglais comme 'le commandant en chef', n'a pas pris ses responsabilités jusqu'à présent", a-t-il fustigé.

Eisenkot a poursuivi son offensive contre Netanyahou avec des accusations précises : "Celui qui connaît et sait ce qu'il a fait, et je suis convaincu que nous aussi avons commis des erreurs, ne craint pas la vérité. Celui qui craint la vérité, c'est celui qui était véritablement enfermé dans une conception erronée et qui a favorisé le Hamas. Celui qui a divisé la société israélienne l'année précédente. Celui qui n'a pas pris les mesures nécessaires. Celui qui n'a pas écouté les alertes du renseignement et les avertissements stratégiques."

Malgré ces critiques virulentes du leadership politique, l'ancien chef d'état-major n'a pas cherché à exonérer l'échelon militaire : "Cela n'exonère pas l'armée. L'échelon militaire paie un prix et doit payer un prix", a-t-il reconnu.

Pour Eisenkot, seule une commission d'enquête nationale indépendante permettrait d'établir la vérité : "Une commission d'enquête d'État posera des questions difficiles à tout le monde, à nous tous, et c'est ainsi que cela doit être après une défaillance aussi grave."