A tout juste un an des prochaines élections, Naftali Bennett fait son mea culpa

Lors d’une conférence organisée à Omer devant ses partisans, l’ancien Premier ministre israélien Naftali Bennett a admis avoir commis des erreurs dans la composition de sa précédente liste électorale.

« J'ai fait des erreurs dans mes choix de liste précédentes et j’en ai tiré les leçons. Cela fait maintenant un an que je travaille avec minutie à la sélection des candidats, et cette fois, il y aura uniquement des personnes compétentes », a déclaré Bennett, selon des propos rapportés par le site Walla!.

L’ex-chef du gouvernement a profité de cette tribune pour critiquer sévèrement l’actuelle coalition, qu’il accuse d’avoir plongé le pays dans la paralysie politique. « En trois ans de querelles et de cris, le pays a cessé de fonctionner. Ils ont abandonné le Néguev, abandonné la frontière, tout est devenu plus cher. Il y a des dirigeants qui fabriquent des conflits parce que cela sert leurs intérêts », a-t-il fustigé dans une allusion à peine voilée à Benjamin Netanyahou, accusé de longue date par ses adversaires politiques de faire passer des calculs politiciens avant les intérêts du pays.

Sur le plan sécuritaire, Bennett a tenu à réaffirmer ses positions fermement ancrées à droite : « Il ne faut pas céder de territoire aux Arabes, et il ne faut pas tenter d’établir un État palestinien. Je suis intransigeant sur les questions de sécurité, mais je reste pragmatique. »

Cette intervention marque le retour sur le devant de la scène politique pour l’ancien Premier ministre à tout juste un an de la date fixée pour les prochaines élections, et alors qu'il est visé par un projet de loi destiné à l'empêcher de présenter un parti lors du scrutin à venir.