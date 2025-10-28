A tout juste un an des prochaines élections, Naftali Bennett fait son mea culpa

lLancien Premier ministre a admis avoir commis des erreurs dans la composition de sa précédente liste électorale

i24NEWS
2 min
Naftali Bennett
Naftali Bennett

Lors d’une conférence organisée à Omer devant ses partisans, l’ancien Premier ministre israélien Naftali Bennett a admis avoir commis des erreurs dans la composition de sa précédente liste électorale.

« J'ai fait des erreurs dans mes choix de liste précédentes et j’en ai tiré les leçons. Cela fait maintenant un an que je travaille avec minutie à la sélection des candidats, et cette fois, il y aura uniquement des personnes compétentes », a déclaré Bennett, selon des propos rapportés par le site Walla!.

L’ex-chef du gouvernement a profité de cette tribune pour critiquer sévèrement l’actuelle coalition, qu’il accuse d’avoir plongé le pays dans la paralysie politique. « En trois ans de querelles et de cris, le pays a cessé de fonctionner. Ils ont abandonné le Néguev, abandonné la frontière, tout est devenu plus cher. Il y a des dirigeants qui fabriquent des conflits parce que cela sert leurs intérêts », a-t-il fustigé dans une allusion à peine voilée à Benjamin Netanyahou, accusé de longue date par ses adversaires politiques de faire passer des calculs politiciens avant les intérêts du pays. 

Video poster
Naftali Bennett revient officiellement en politique

Sur le plan sécuritaire, Bennett a tenu à réaffirmer ses positions fermement ancrées à droite : « Il ne faut pas céder de territoire aux Arabes, et il ne faut pas tenter d’établir un État palestinien. Je suis intransigeant sur les questions de sécurité, mais je reste pragmatique. »

Cette intervention marque le retour sur le devant de la scène politique pour l’ancien Premier ministre à tout juste un an de la date fixée pour les prochaines élections, et alors qu'il est visé par un projet de loi destiné à l'empêcher de présenter un parti lors du scrutin à venir.  

