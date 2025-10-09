Accord Israël - Hamas : la classe politique israélienne réagit

Donald Trump a annoncé mercredi soir qu'Israël et le Hamas ont accepté la première phase de son plan de paix pour Gaza, suscitant une vague de réactions dans la classe politique israélienne. Cet accord historique prévoit la libération des otages et un retrait progressif des forces israéliennes.

Des réactions empreintes de soulagement

Aryeh Deri, président du parti Shas, a exprimé sa gratitude envers Dieu pour cet "accord historique" visant à libérer les otages israéliens. Il a formulé le vœu que cette avancée permette au peuple de célébrer dans la joie les prochaines fêtes.

Yaïr Lapid, chef de l'opposition, a salué le courage des soldats israéliens, réguliers et réservistes, "ces héros qui se sont mobilisés dès le matin du 7 octobre et n'ont cessé depuis de défendre le pays et de ramener les otages". Sur le réseau X, il a également remercié le président américain Donald Trump en anglais : "Nous attendons nos enfants avec impatience".

Le ministre des Infrastructures nationales, de l'Énergie et de l'Eau, Eli Cohen, s'est montré optimiste, affirmant que l'accord garantit que le Hamas ne participera pas au gouvernement de Gaza, sera désarmé et permettra le retour de tous les otages dès la première phase. Le ministre de la Défense, Israël Katz, a qualifié l'accord de "bénédiction immense", ajoutant que "tout le peuple attend et est ému".

Un processus en cours

Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a annoncé qu'il soumettra l'accord au gouvernement dans la journée pour approbation. Selon Trump, "tous les otages seront bientôt libérés et Israël retirera ses forces vers une ligne convenue", marquant les premières étapes vers une paix durable.

L'attente anxieuse des familles

Le forum des familles d'otages a accueilli la nouvelle avec "émotion, espoir et appréhension". S'il s'agit d'une "avancée importante et significative", le porte-parole du forum a tenu à préciser que "notre combat n'est pas terminé et ne se terminera pas avant le retour du dernier otage".