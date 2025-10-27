Affaire des écoutes au Shin Bet : accusations de tentative de sabotage contre la nomination de Zini

Une affaire d'écoutes clandestines au sein du Shin Bet suscite une vive polémique politique en Israël. Selon des informations révélées lundi soir par le journaliste Avishaï Grinzaig sur i24NEWS, le chef par intérim du service de sécurité intérieure aurait tenté de contrecarrer la nomination de David Zini à la tête de l'organisation.

Six mois d'écoutes sur un agent du Shin Bet

Le Shin Bet a mené pendant environ six mois une écoute clandestine à l'aide d'un logiciel espion visant l'un de ses propres agents, identifié comme "A.", soupçonné d'avoir transmis des informations confidentielles aux journalistes Amit Segal et Shirit Avitan-Cohen, ainsi qu'au ministre de la Diaspora Amichai Shikli (Likoud).

Les informations divulguées concernaient notamment les défaillances du Shin Bet lors des événements du 7 octobre, ainsi qu'une enquête secrète sur des soupçons d'"infiltration du kahanisme" au sein de la police, visant indirectement le ministre de la Sécurité nationale Itamar Ben-Gvir.

L'agent A. avait été interrogé puis libéré en avril dernier, sans conditions restrictives. Malgré cette libération, le service de sécurité intérieure a poursuivi contre lui une surveillance dans le cadre d'une procédure dite "préventive".

Un cadre légal controversé

Selon la législation israélienne, le Shin Bet est autorisé à pratiquer des écoutes à des fins de prévention sécuritaire sans autorisation judiciaire, à condition que le Premier ministre renouvelle son approbation tous les quinze jours — ou, au minimum, tous les trois mois — et que la conseillère juridique du gouvernement assure un contrôle trimestriel.

Dans cette affaire, le Premier ministre aurait signé les autorisations de manière routinière, sans examen approfondi, tandis que la conseillère juridique n'aurait pas exercé une supervision rigoureuse sur cette mesure exceptionnelle.

Utilisation politique des écoutes

Le quotidien Haaretz a révélé que le Shin Bet avait informé la commission Grunis, chargée d'examiner la nomination de l'ancien général Zini au poste de chef du service, que ce dernier avait rencontré l'agent A. Ainsi, le service de sécurité aurait utilisé les résultats de cette écoute "préventive" pour tenter de discréditer le candidat, bien qu'aucune irrégularité n'ait été relevée dans cette rencontre.

La commission Grunis n'a finalement relevé aucun manquement dans la conduite de Zini, qui a été nommé par le gouvernement.

Réactions politiques virulentes

Le parti Otzma Yehudit du ministre Ben-Gvir a annoncé son intention de soumettre à la Knesset une proposition visant à créer une commission d'enquête parlementaire. La députée Limor Sun Har-Malech, vice-présidente de la Knesset, a qualifié cette affaire de "l'un des événements les plus graves de l'histoire du Service de sécurité générale et d'une véritable tentative de coup d'État au sein du Shin Bet".

Le ministre Ben-Gvir a accusé de hauts responsables du Shin Bet, soutenus par le Bureau du Procureur général, de "fomenter une rébellion au sein du gouvernement, en utilisant des méthodes censées être utilisées contre les organisations terroristes". Selon Otzma Yehudit, "lorsqu'un organisme de sécurité surveille son propre personnel et divulgue des informations à des parties externes afin d'influencer la nomination du prochain chef du service, il tente en réalité d'établir un gouvernement alternatif".

Réponses institutionnelles

Le Shin Bet a réagi sobrement à ces révélations : "Le service de sécurité intérieure agit en vertu de la loi et dans le respect de ses dispositions dans l'ensemble de ses activités. Par nature, celles-ci ne sont pas rendues publiques, pas plus que les autorisations délivrées lorsqu'elles sont requises."

La conseillère juridique du gouvernement s'est refusée à tout commentaire : "Nous ne commenterons pas les questions de sécurité, de méthodes ou de moyens. Cette réponse ne vaut ni confirmation ni démenti des faits rapportés."

L'agent A. doit être prochainement inculpé, après audience, pour transmission d'informations confidentielles.