Affaire du Qatargate : Naftali Bennett accuse Benjamin Netanyahou d'entraver l'enquête

L'ancien Premier ministre israélien, Naftali Bennett, s'en est vivement pris mardi soir à Benjamin Netanyahou dans le cadre de l'affaire dite du "Qatargate", suite aux récentes révélations d'i24NEWS sur les méthodes utilisées par Eli Feldstein pour diffuser des messages qataris dans les médias israéliens.

"Tout le monde aurait limogé des conseillers qui ont commis de telles fautes, mais Netanyahou entrave la recherche de la vérité", a déclaré Bennett, faisant référence aux proches du Premier ministre, Eli Feldstein et Israël (Shroulik) Einhorn, impliqués dans cette affaire.

Bennett a qualifié l'affaire de "scandale sécuritaire extrêmement grave", affirmant que depuis le bureau du Premier ministre, "les conseillers les plus proches de Netanyahou ont travaillé pour l'État ennemi du Qatar, contre rémunération, et ce en temps de guerre contre le Hamas, organisation parrainée par le Qatar".

Selon lui, les documents révèlent comment ces conseillers "travaillent assidûment à promouvoir les intérêts qataris en exploitant leur statut privilégié de représentants du Premier ministre", puis transmettent des rapports d'activité à leurs "opérateurs qataris". "Le Qatar, c'est le Hamas", a-t-il martelé, évoquant une "trahison" et "un couteau dans le cœur de nos soldats héroïques".

Bennett a toutefois nuancé ses propos : "Je n'affirme pas, à ce stade, que Netanyahou a donné l'ordre d'agir pour le Qatar, ou même qu'il savait que ses conseillers recevaient des centaines de milliers de shekels de l'ennemi. Mais pourquoi se tait-il ? Pourquoi continue-t-il à couvrir cette trahison ?"

L'ancien Premier ministre a appelé le Shin Bet et la police à "mener l'enquête jusqu'au bout" et à interroger "tous les concernés, y compris Netanyahou lui-même".

Le Likoud a riposté fermement, affirmant que Feldstein et Einhorn "n'ont jamais fait partie du bureau du Premier ministre" et qu'aucun document n'implique ce dernier. Le parti a retourné l'accusation contre Bennett, l'accusant d'avoir "trahi ses électeurs en formant un gouvernement avec les Frères musulmans" et rappelant qu'il "a fait venir des milliers de travailleurs gazaouis en Israël qui ont préparé le terrain pour le 7 octobre".

Yonatan Urich, suspect dans l'affaire du "Qatargate", a pour sa part publié sur X une photo de Bennett aux côtés d'Avigdor Lieberman et Yair Lapid, avec la légende : "La plus grande trahison de l'histoire du pays".