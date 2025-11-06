Affaire Sde Teiman : l'ancienne procureure militaire reste en détention, l'enquête confiée au commissaire Kula

Le commissaire aux plaintes du public contre les juges, Asher Kula, a annoncé jeudi avoir pris en charge personnellement l'enquête sur la fuite d'une vidéo provenant de la base de Sde Teiman. L'ancienne procureure militaire en chef, Yifat Tomer-Yerushalmi, est soupçonnée dans cette affaire qui provoque un séisme au sein du système judiciaire israélien.

Cette décision intervient après la publication d'un avis juridique du conseiller juridique du ministère de la Justice, établissant que la procureure générale Gali Baharav-Miara se trouve en situation de conflit d'intérêts dans ce dossier. Elle et le procureur adjoint de l'État doivent donc s'abstenir de toute participation à l'enquête, bien que cet avis précise qu'il ne s'agit nullement de mettre en doute son intégrité, mais d'assurer l'indépendance de l'investigation.

La police a effectué jeudi une perquisition dans les bureaux du parquet militaire. Dans l'attente d'une décision de la Cour suprême sur cette question épineuse, le chef de la police Danny Levy a ordonné au responsable de la division des enquêtes de ne rendre compte qu'à lui seul, excluant Kula et le procureur de l'État.

Mercredi soir, le tribunal de première instance de Tel Aviv a prolongé la détention de Tomer-Yerushalmi jusqu'à vendredi. La juge Shelly Kotin a justifié sa décision par le risque d'entrave à l'enquête. Un représentant de la police a précisé : "Les soupçons à son encontre se sont considérablement renforcés. Une loi du silence plane en permanence autour de la suspecte."

Une déposition révélée mercredi soir illustre cette omerta. Un témoin interrogé a déclaré à la police : "Dès le lendemain matin de la publication, quand les critiques ont commencé à pleuvoir, la procureure militaire en chef a refusé de nous parler du sujet et a clairement fait comprendre par son comportement que personne ne devait ouvrir la bouche."

Le ministre de la Justice Yariv Levin a confié le dossier à Asher Kula, ancien juge, après que le conseiller juridique du ministère eut confirmé qu'aucun obstacle légal ne s'opposait à ce qu'il traite l'affaire. Cette nomination marque une étape cruciale dans une enquête qui ébranle les plus hautes sphères du système judiciaire militaire israélien.