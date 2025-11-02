Affaire Sde Teman : "Il s’agit de l’attaque de propagande la plus virulente jamais dirigée contre Israël", déclare Netanyahou

En ouverture de la réunion du gouvernement ce dimanche, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a exprimé son indignation face aux derniers développements dans l'affaire Sde Teman, révélant l'implication du parquet militaire dans la diffusion d’une vidéo hautement polémique. Le scandale provoqué a poussé la procureure en chef de Tsahal à la démission vendredi.

« L’incident survenu à la base de Sde Teman a profondément terni l’image de l’État d’Israël, de Tsahal et de nos soldats. Il s’agit probablement de l’attaque de propagande la plus virulente jamais dirigée contre Israël depuis sa création. Je n’ai jamais été témoin d’une telle intensité. Une enquête indépendante et impartiale est nécessaire, et je m’attends à ce qu’elle soit menée. »

La vidéo en question, qui a été largement diffusée dans les médias et sur les réseaux sociaux, montre des violences de soldats contre des détenus issus des rangs du Hamas. Au moment de sa diffusion l'année dernière, elle avait suscité une vague de réactions internationales et alimenté un débat interne sur la sécurité, la communication et la responsabilité des forces armées.

La polémique s’inscrit dans un contexte plus large de frictions entre le gouvernement et le système judiciaire. Samedi soir, le ministre de la Justice, Yariv Levin, a annoncé le retrait immédiat de Gali Baharav-Miara, conseillère juridique du gouvernement, de toutes ses responsabilités liées au dossier de la base de Sde Teman.

De son côté, la conseillère juridique a réagi dans un communiqué : « L’ingérence politique de Yariv Levin dans l’enquête est illégale, sans fondement et préjudiciable. »