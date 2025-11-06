Affaire Sde Teman : le ministère de la Justice confirme la mise à l'écart de Gali Baharav-Miara pour "conflit d'intérêts"

Le conseiller juridique du ministère de la Justice a ordonné ce jeudi à la procureure générale Gali Baharav-Miara de se retirer de l'enquête sur la fuite de la vidéo de Sde Teman, estimant qu'elle se trouvait en situation de conflit d'intérêts. Cette décision intervient alors qu'elle pourrait être amenée à témoigner dans cette affaire.

"Une personne qui devra témoigner dans cette affaire ne peut être responsable de l'enquête", a tranché le conseiller juridique. Il a souligné qu'une personne appelée à témoigner, même sans être soupçonnée, ne peut avoir accès à l'intégralité du dossier d'enquête ni en superviser le déroulement. "Une telle implication pourrait réduire la valeur probante de son témoignage, voire l'annuler", a-t-il ajouté.

La procureure générale doit donc s'abstenir de toute participation à cette enquête, compte tenu du "lien possible entre cette enquête et l'enquête sur la fuite qu'elle était chargée de superviser".

Quelques jours après l"ouverture d'une enquête sur la fuite de la vidéo compromettante montrant des violences présumées commises par des réservistes de Tsahal à l'encontre d'un détenu palestinien à la base de Sde Teman, le ministre de la Justice avait exigé le retrait de Gali Baharav-Miara et nommé le juge Asher Kola à sa place. Yariv Levin la soupçonne d'avoir clôt volontairement une précédente enquête sur la fuite de la vidéo afin de couvrir le parquet militaire;

La procureure générale s'était vivement opposée à la décision du ministre, affirmant n'avoir aucun conflit d'intérêts dans l'affaire. Elle devait comparaître devant la Haute Cour de justice jeudi, mais a demandé un report au dernier moment.

Le député Avichai Boaron et l'organisation Lavi, à l'origine de la saisine de la Haute Cour contre la procureure générale, ont salué la décision du conseiller juridique. Ils ont porté des accusations particulièrement sévères, affirmant que les agissements de Gali Baharav-Miara "ont entaché l'enquête, entraîné la perte de preuves cruciales et constitué l'obstruction à la justice la plus grave jamais connue en Israël".

Ils ont comparé l'affaire à celle de la Ligne 300, évoquant une possible conspiration avec le procureur général militaire en chef pour soumettre "de faux affidavits et de faux témoignages à la Haute Cour" et entraver "l'enquête et le procès de bout en bout".