Affaire Sde Teman : les enquêteurs ont récupéré des données du téléphone de l'ex-procureure militaire en chef

Les enquêteurs chargés du dossier de la fuite de la vidéo de Sde Teman ont annoncé ce lundi être parvenus à extraire des données du téléphone portable de l’ancienne procureure militaire en chef, Yifat Tomer Yerushalmi. Cette avancée pourrait permettre d’identifier d’éventuels complices dans la diffusion des images filmées dans la base militaire aux médias.

L’appareil avait été retrouvé il y a dix jours par une plongeuse civile, alors qu’elle se baignait au large de la plage Hatzuk de Tel Aviv, celle-là même où Yifat Tomer Yerushalmi avait été retrouvée après une disparition de plusieurs heures qui avait laissé ses proches dans la crainte qu'elle n'attente à ses jours.

Jeudi dernier, les procédures engagées contre les soldats de la Force 100 impliqués dans l'affaire ont été suspendues, dans l’attente d’une décision finale sur leur éventuelle inculpation.