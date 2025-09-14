Annexion de la Judée-Samarie : des ministres renforcent leur pression après le vote de l'ONU sur un Etat palestinien

Articles recommandés -

Plusieurs ministres israéliens de droite ont intensifié samedi leurs appels à l'annexion de la Judée-Samarie, au lendemain de l'adoption par l'Assemblée générale des Nations Unies d'une résolution prônant la création d'un Etat palestinien.

La résolution non contraignante, qui préconise des "étapes tangibles, limitées dans le temps et irréversibles" vers une solution à deux États excluant le Hamas, a recueilli un soutien massif avec 142 votes favorables, 10 oppositions et 12 abstentions.

Cette adoption a provoqué une réaction virulente de la part de la coalition. Le ministre des Finances Bezalel Smotrich a dénoncé samedi soir sur X une "attaque diplomatique contre Israël", estimant "inacceptable" le silence relatif d'Israël face à cette initiative.

"Israël doit appliquer la souveraineté comme mesure préventive contre la tentative imprudente d'établir un État terroriste au cœur de notre territoire", a déclaré Smotrich.

Le ministre de la Justice Yariv Levin a abondé dans le même sens, qualifiant la décision onusienne de "récompense pour le terrorisme" concernant un "État palestinien qui ne sera jamais établi". Levin a appelé à "appliquer la souveraineté à la Judée, la Samarie et à la vallée du Jourdain".

Ces déclarations s'inscrivent dans une campagne plus large menée par plusieurs ministres de droite ces dernières semaines, en réaction aux annonces de gouvernements occidentaux de reconnaître un État de Palestine aux Nations Unies.

Selon des sources gouvernementales, le Premier ministre Benjamin Netanyahou aurait sérieusement étudié cette option d'annexion, allant jusqu'à programmer une réunion du cabinet sur le sujet. Celle-ci aurait finalement été annulée après un avertissement public des Émirats arabes unis, menaçant de rompre leurs relations avec Israël si cette mesure était mise en oeuvre.

Jeudi soir, Netanyahu a néanmoins réaffirmé sa position en déclarant qu'Israël "tiendrait sa promesse qu'il n'y aurait pas d'État palestinien". Cette déclaration accompagnait la signature d'un accord pour faire avancer le controversé projet d'expansion E1, prévoyant la construction de 3 412 logements dans un nouveau quartier de Maale Adumim.