Après les frappes américaines en Iran, le parti Sionisme religieux craignait des élections anticipées

Quelques heures après l'attaque américaine contre les installations nucléaires iraniennes, le parti de droite Sionisme religieux redoutait que le Premier ministre Benjamin Netanyahou profite de ce succès pour convoquer des élections anticipées. Cette information est révélée pour la première fois par le correspondant parlementaire d'i24NEWS, Amiel Yarhi.

Dimanche dernier, moins de 12 heures après la frappe historique des États-Unis contre les sites nucléaires iraniens, un député du parti Sionisme religieux aurait exprimé lors d'une conversation privée ses craintes de voir Netanyahou exploiter politiquement cette réussite en Iran pour déclencher des élections éclair. Cette inquiétude s'explique par la situation catastrophique du parti de Betsalel Smotrich dans les sondages, où il peine généralement à franchir le seuil électoral.

L'aviation américaine avait frappé dans la nuit de samedi à dimanche les installations nucléaires iraniennes de Fordo, Ispahan et Natanz. Selon le président américain, ces sites ont été "complètement détruits". Neuf bombardiers B-2 ont largué 12 bombes de 13 tonnes chacune sur Fordo, tandis que deux bombes ont visé Natanz et 30 missiles Tomahawk de 450 kg ont été tirés vers Natanz et Ispahan.

Quelques jours avant le début de cette campagne militaire israélienne contre l'Iran, Smotrich s'était adressé aux partis de la coalition à propos de la crise autour de la loi sur le service militaire, les appelant à ne pas déclencher d'élections. "J'appelle tous mes partenaires de coalition à mettre les divergences de côté et à faire preuve de responsabilité", avait-il déclaré. "L'Histoire ne pardonnera pas à ceux qui feront tomber un gouvernement et entraîneront le pays vers des élections en pleine guerre, avant le retour des otages et avant que nos objectifs face à Gaza et à l'Iran soient pleinement atteints."