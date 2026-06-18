Après sa chute dans les sondages, le parti de Bennett réunit ses troupes en urgence

Face à un recul marqué dans les enquêtes d'opinion et à des spéculations sur des tensions internes, l'ancien Premier ministre Naftali Bennett a convoqué jeudi une réunion d'urgence au siège commun du parti "Ensemble" à Ra'anana. La rencontre a réuni les députés de Yair Lapid ainsi que les candidats issus du camp de Bennett afin de resserrer les rangs et de présenter la stratégie politique et numérique de la formation.

Cette mobilisation intervient après la publication d'un sondage montrant une nette baisse du soutien à l'alliance Bennett-Lapid, créditée de 17 sièges contre 23 lors de la précédente enquête. Dans le même temps, le parti "Yashar!" dirigé par Gadi Eisenkot poursuit sa progression et atteindrait désormais 21 sièges, soit quatre de plus que lors du précédent sondage, dépassant ainsi pour la première fois la liste unifiée de Bennett et Lapid. Cette évolution renforce la pression sur les dirigeants de "Ensemble", qui cherchent à enrayer la dynamique favorable à leur concurrent au sein du camp centriste.

Selon plusieurs médias israéliens, la baisse enregistrée dans les sondages s'accompagne de rumeurs de dissensions internes au sein de la nouvelle formation. La réunion organisée jeudi visait notamment à afficher l'unité de l'équipe dirigeante et à rassurer les candidats sur la stratégie de campagne adoptée pour les prochains mois.