Aryeh Deri dissuade les orthodoxes de s'enrôler dans Tsahal : "un coup de poignard dans le cœur", estime Naftali Bennett

Une nouvelle controverse secoue la scène politique israélienne après la révélation par i24NEWS de propos d'Aryeh Deri, leader du parti orthodoxe Shas, décourageant les jeunes de sa communauté de s'engager dans l'armée. Naftali Bennett a réagi avec virulence, qualifiant ces déclarations de "coup de couteau dans le cœur".

Bennett dénonce une "hypocrisie révoltante"

Lors d'un échange avec des réservistes dimanche soir, l'ancien Premier ministre n'a pas mâché ses mots : "Il dit aux jeunes orthodoxes qui veulent justement s'engager de ne pas se laisser tenter. Comment cet homme peut-il siéger au cabinet de guerre ?", s'est-il indigné.

Bennett a développé sa critique en détaillant les implications de cette position : "Que dit Deri exactement ? Ne vous laissez pas tenter d'aider vos frères dans les blindés qui souffrent, ne vous laissez pas tenter d'aider vos frères qui descendent dans les tunnels, ne vous laissez pas tenter d'aider les familles endeuillées qui ont perdu leurs fils dans cette guerre."

Selon Bennett, cette attitude illustre l'hypocrisie du gouvernement actuel : "Comment ce gouvernement méprisable ose-t-il nous envoyer des ordres ?"

Contre-attaque virulente du Shas

Le parti Shas a riposté par une offensive tous azimuts, rappelant le passé politique de Bennett et sa formation d'un gouvernement avec la participation de Ra'am, parti arabe israélien. "Bennett a planté un couteau dans le cœur en prenant des voix de droite pour les transférer à la gauche. Comment cet homme ose-t-il encore montrer son visage en public ?", ont déclaré ses représentants.

La formation orthodoxe a défendu son leader, soulignant ses "30 années au cabinet politique et de sécurité, œuvrant jour et nuit pour la sécurité d'Israël, sauvant ainsi des milliers de combattants et de civils".

Netanyahou temporise, Deri persiste

Interrogé lors de sa conférence de presse de dimanche, Benjamin Netanyahou a choisi l'esquive : "Je n'ai pas vu cela, mais on m'a dit qu'il n'avait pas dit ça."

Les propos controversés de Deri révélés par i24NEWS ont été tenus devant les étudiants de la yeshiva Shaar Hamelekh : "Que personne n'ait l'idée, alors que le peuple d'Israël traverse une guerre, de faire preuve de laxisme. Peut-être faut-il contribuer, à Dieu ne plaise. Exemptez-vous. Ne portez pas le fardeau - ceux qui portent le fardeau, ce sont vous, les étudiants de Torah."

Cette polémique ravive les tensions sur l'exemption militaire des orthodoxes, question sensible qui divise profondément la société israélienne en temps de guerre.