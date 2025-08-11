Aryeh Deri nie avoir encouragé l'évitement du service militaire malgré un enregistrement compromettant

Articles recommandés -

Le président du parti Shas, Aryeh Deri, a réagi lundi pour la première fois à la diffusion par i24NEWS d'une vidéo dans laquelle il dissuade de jeunes orthodoxes de s'enrôler dans l'armée. Malgré des images et des propos clairement identifiables, le dirigeant politique conteste fermement le contenu de l'enregistrement.

"Le rabbin Deri n'a jamais appelé à l'évitement ou au non-service. Il a prononcé des paroles d'encouragement devant des élèves d'une petite yeshiva de Jérusalem, âgés de 15 à 16 ans", affirme le communiqué du parti Shas, qualifiant la publication de "calomnie mensongère".

L'enregistrement, diffusé la semaine dernière, révèle pourtant des propos sans équivoque du député, membre observateur permanent du cabinet de guerre. "Contribuer à cause de la guerre ? Dieu nous en préserve. Ceux qui portent le fardeau, c'est vous - les étudiants de la Torah", déclarait-il face à son jeune auditoire.

Dans cette intervention, Deri mettait en garde contre tout "relâchement" qui pourrait pousser les jeunes religieux à "faire autre chose" ou à "contribuer" à l'effort de guerre, termes qu'il accompagnait de l'expression "Dieu nous en préserve". "Ils se dérobent, ils ne portent pas le fardeau - ceux qui portent le fardeau, c'est vous, les étudiants de la Torah", martelait-il.

Le parti Shas justifie cette position en invoquant l'héritage de son guide spirituel, le rabbin Ovadia Yosef : "Shas marche dans la voie de notre maître le rabbin Ovadia Yosef, qui s'opposait fermement à toute atteinte aux étudiants de la Torah, tout en appréciant grandement les soldats de Tsahal qui sacrifient leur vie pour le peuple et les bénissait chaleureusement."

Le communiqué souligne également l'engagement sécuritaire de Deri : "En tant que membre vétéran du cabinet politique et de sécurité, le rabbin Deri œuvre nuit et jour pour la sécurité d'Israël et la protection des vies des soldats de Tsahal."

Cette controverse survient dans un contexte de tensions croissantes autour de l'exemption militaire traditionnellement accordée aux étudiants de yeshiva, sujet particulièrement sensible en temps de guerre. L'étude de la Torah constitue selon Deri "le fondement de l'existence spirituelle et sécuritaire du peuple d'Israël", justifiant ainsi le maintien de ces exemptions malgré les besoins militaires actuels.