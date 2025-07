Attaque virulente de Chikli contre les dirigeants orthodoxes : "Absence totale de gratitude envers l'État"

Articles recommandés -

Le ministre des Affaires de la diaspora, Amichai Chikli, a lancé ce mercredi une attaque virulente contre Shas sur les réseaux sociaux, appelant Aryeh Deri à ne pas faire chuter le gouvernement en pleine guerre. « Ton électorat ne te pardonnera pas si tu fais cela », a-t-il écrit.

Dans un tweet incisif publié ce matin, Chikli a accusé le leadership haredi ashkénaze de « zéro gratitude absolue envers l'État d'Israël qui a sauvé le monde de la Torah de la destruction », ajoutant qu'il fait preuve de « zéro responsabilité et de solidarité mutuelle en temps de guerre, l'une des plus dures que nous ayons connues ».

https://x.com/i/web/status/1945425941410586735 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Chikli a particulièrement insisté sur sa déception vis-à-vis du leadership haredi séfarade : « Son public est connecté de cœur et d'âme à l'État et à Tsahal, mais il affiche un complexe d'infériorité et une soumission totale face au leadership ashkénaze – l'opposé de la fondation idéologique du rabbin Ovadia Yosef ». Selon lui, la direction actuelle n'offre qu'une « pâle imitation » d'une ligne haredi zélée, rigoureuse tant en halakha qu'en politique. Le ministre a ajouté que l'espoir réside dans la jeune génération haredi, « beaucoup plus connectée » aux valeurs de l'État. Il a conclu ses propos par un appel direct au président de Shas, Aryeh Deri : « Fais preuve de responsabilité et de leadership. Ton public ne te pardonnera pas si tu fais tomber un gouvernement national en temps de guerre. On peut acquérir son monde en une heure ». Cette déclaration intervient dans un contexte de tensions croissantes autour de la loi sur le recrutement des orthodoxes, alors que les débats internes au sein de la coalition gouvernementale s'intensifient.