Avant un vote à l'ONU, Ben Gvir réclame l’arrestation d’Abbas et des éliminations ciblées

Le ministre israélien de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir, a de nouveau enflammé le débat politique en appelant lundi à l’arrestation du président de l’Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, et à des éliminations ciblées contre plusieurs hauts responsables palestiniens si l’ONU progresse vers la reconnaissance d’un État palestinien. Cette déclaration intervient quelques heures avant un vote attendu au Conseil de sécurité sur une résolution soutenant le plan global de cessez-le-feu à Gaza proposé par le président américain Donald Trump.

Le plan présenté par Washington prévoit une transition en plusieurs étapes : la gestion de Gaza serait confiée à une Force internationale de stabilisation (ISF) et à une administration palestinienne apolitique supervisée par un “Board of Peace” présidé par Trump lui-même. Le document ouvre la porte à une possible reconnaissance de l’État palestinien à condition que Gaza soit démilitarisée et que l’Autorité palestinienne entreprenne des réformes “fidèles et profondes” — un scénario auquel Ben Gvir et son parti, Otzma Yehudit (Force juive), s’opposent fermement.

S’exprimant lors de la réunion de son groupe parlementaire, Ben Gvir a affirmé qu’un État pour ce qu’il qualifie de “peuple inventé” mettrait en péril l’existence même d’Israël. Il a ajouté que, si la reconnaissance internationale s’accélérait, “des ordres devront être donnés pour éliminer les principaux dirigeants de l’Autorité palestinienne, des terroristes à tous égards”, tout en appelant à l’arrestation immédiate d’Abbas, pour lequel “une cellule d’isolement est prête à la prison de Ketziot”.

Ces prises de position surviennent alors que les États-Unis, soutenus par plusieurs pays arabes et musulmans, affirment que le plan Trump constitue une “voie crédible” vers la souveraineté palestinienne. Benjamin Netanyahou avait salué l’initiative lors de sa présentation à la Maison Blanche, même si son contenu reste ambigu quant aux perspectives d’État palestinien.