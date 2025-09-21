Avigdor Liberman exclut toute alliance avec les partis orthodoxes et arabes

Articles recommandés -

Le chef du parti Israël Beitenou, Avigdor Liberman, a affirmé dimanche qu’il refuserait de participer à toute future coalition gouvernementale qui inclurait des partis orthodoxes ou arabes.

Dans un entretien à la radio publique Kan Reshet Bet, l’ancien ministre de la Défense a qualifié ces formations de “forces antisionistes”. “Pour moi, il n’y a pas de place pour des éléments non sionistes dans le prochain gouvernement, ni partis arabes ni partis haredim (orthodoxes). Ils sont antisionistes”, a-t-il déclaré.

Liberman a dénoncé les violences lors de manifestations contre des soldats de Tsahal, les attaques contre des véhicules militaires et la tolérance à l’égard de la désertion du service obligatoire. “C’est l’antithèse des valeurs fondamentales du sionisme”, a-t-il insisté.

L’ancien ministre a également mis en garde contre les défis démographiques et électoraux. Citant l’exemple de Rishon Lezion, il a souligné que seuls 36 % des élèves de première année sont scolarisés dans des écoles juives non haredim. “C’est un défi pour tout le mouvement sioniste et pour l’État d’Israël. Nous devons préserver son caractère juif, sioniste et démocratique”, a-t-il affirmé.

Sur le plan politique, Liberman s’est montré confiant dans la possibilité de former une coalition large et stable “si les choses sont bien gérées”.

Interrogé sur la guerre à Gaza, il a critiqué la stratégie actuelle du gouvernement, qu’il accuse de “gagner du temps jusqu’aux élections”. Selon lui, la libération des otages doit être la priorité absolue et constitue une condition préalable à une victoire sur le Hamas. “L’armée opère aujourd’hui avec les mains liées. Pour permettre à Tsahal d’agir pleinement, il faut d’abord libérer les otages”, a-t-il conclu.