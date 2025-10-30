Avigdor Lieberman ironise en vidéo sur la glace au "parfum Gaza" lancée par le fondateur de Ben & Jerry’s

Avigdor Lieberman ironise sur le lancement annoncé d'une glace au "parfum Gaza" par le fondateur de Ben & Jerry’s. Dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux mercredi, ont voit le chef du parti de droite nationaliste assis à son bureau, avec à la main une boîte de glace Ben Jerry's portant un drapeau palestinien.

Reprenant la tendance Instagram du "unboxing" qui consiste pour les influenceurs à se filmer en train de découvrir le contenu d'un colis qu'ils viennent de recevoir, Lieberman annonce face caméra : "Je vais découvrir avec vous une glace Ben & Jerry’s au nouveau parfum Palestine."

Alors qu'une voix off lui demande : "Mais où l'as tu trouvée ?", le leader du parti russophone lui répond: "Ne pose pas de questions", avant de lancer : "Ce qui est bien, c'est qu'ils ont réussi à mettre toute l'histoire des Palestiniens et la saveur des Palestiniens dans une seule boîte."

Sur ces mots, il ouvre la boîte et la renverse : celle-ci est bien évidemment vide, symbolisant les falsifications autour de l'histoire des Palestiniens. "Fascinant", réagit-il dans un demi-sourire. "Maintenant apportez-moi une vraie glace !"

Le fondateur de Ben Jerry's, connu pour ses positions pro-palestiniennes, a annoncé mercredi le lancement d'une glace à la pastèque "pour appeler à une paix durable en Palestine et pour réparer les dégâts causés là-bas, afin que le monde ne détourne pas le regard".