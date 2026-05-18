Avigdor Lieberman veut nommer un député druze à la tête de la Sécurité nationale dans un prochain gouvernement

Le chef du parti Avigdor Lieberman a annoncé lundi son intention de soutenir le député druze Hamad Amar comme futur ministre de la Sécurité nationale dans un prochain gouvernement israélien.

S’exprimant avant la réunion hebdomadaire de sa faction à la Knesset, Lieberman a affirmé que son parti mènerait une « guerre totale » contre les organisations criminelles s’il revenait au pouvoir. Selon lui, les réseaux criminels opérant dans le nord d’Israël représentent une menace sécuritaire grandissante et pourraient à terme coopérer directement avec des groupes terroristes.

« Ce n’est qu’une question de temps avant que des milices armées rejoignent les terroristes de la Noukhba du Hamas et que les organisations criminelles du nord rejoignent le Hezbollah », a-t-il déclaré, évoquant déjà une coopération entre ces groupes dans le trafic de drogue.

L’ancien ministre de la Défense a également plaidé pour la création de tribunaux spéciaux chargés des affaires de racket et de « protection », ainsi que pour un durcissement des peines, réclamant au minimum douze ans de prison pour les personnes impliquées dans ces réseaux criminels.

« Peu importe l’identité du prochain Premier ministre, le prochain ministre de la Sécurité intérieure sera Hamad Amar », a insisté Lieberman.

Le dirigeant d’Israël Beiteinou a par ailleurs vivement critiqué les partis arabes israéliens, estimant qu’ils ne s’intéressaient pas réellement à la lutte contre la criminalité au sein de la société arabe. « Tout ce qui les intéresse, c’est le Hamas et un État palestinien », a-t-il lancé, appelant les électeurs arabes à voter pour des partis « sionistes ».

Enfin, Lieberman a également durci le ton à l’égard de Gadi Eisenkot, qu’il accuse d’être trop conciliant envers les partis orthodoxes. Réaffirmant sa ligne politique, il a déclaré qu’il refusait toute coalition qui ne soutiendrait pas une conscription obligatoire « pour tous, sans exemptions ».