Ben Gvir alerte : « Le cessez-le-feu avec le Liban est une grave erreur »

Le ministre israélien de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir, a vivement critiqué jeudi le cessez-le-feu conclu entre Israël et le Liban sous médiation américaine.

Selon lui, les nouvelles dispositions négociées ne permettront pas d’éloigner durablement le Hezbollah de la frontière israélienne et offriront au mouvement chiite le temps nécessaire pour se réorganiser et se réarmer.

« Le cessez-le-feu avec le Liban est une grave erreur et le fruit d’illusions entretenues par des conseillers qui entraînent le Premier ministre vers de mauvaises décisions », a déclaré Ben Gvir.

Le ministre affirme que le Hezbollah ne quittera pas les zones situées au sud du Litani et que l’armée libanaise ne dispose pas des moyens nécessaires pour imposer son retrait.

« Le Hezbollah ne partira pas du sud du Litani et l’armée libanaise n’a aucun moyen de le contraindre à évacuer », a-t-il estimé.

Ben Gvir considère également que l’État libanais est étroitement lié au mouvement soutenu par l’Iran.

« Le Liban est un partenaire du Hezbollah. Des ministres du gouvernement libanais représentent le Hezbollah et des proches de ses membres servent dans l’armée libanaise », a-t-il affirmé.

Le ministre a également mis en garde contre les conséquences d’un arrêt des combats.

Selon lui, une trêve permettrait au Hezbollah de renforcer ses capacités militaires au lieu d’être vaincu.

Une partie importante de ses critiques vise l’implication américaine dans la conclusion de l’accord.

Ben Gvir estime que Benjamin Netanyahou aurait dû adopter une position plus ferme face à Washington.

« Le Premier ministre aurait dû dire au président Trump : nous vous apprécions, mais Israël est un État souverain et indépendant qui ne peut accepter le renforcement ou même l’existence d’une organisation terroriste à sa frontière », a-t-il déclaré.

Le ministre a enfin demandé la tenue d’une réunion formelle du cabinet de sécurité afin de débattre de l’accord conclu avec le Liban.

Ses déclarations interviennent alors que les États-Unis ont annoncé un nouvel arrangement entre Israël et Beyrouth prévoyant le renouvellement du cessez-le-feu et la création de zones pilotes dans le sud du Liban placées sous le contrôle de l’armée libanaise et interdites au Hezbollah.