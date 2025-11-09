Ben Gvir : "Le gouvernement décidera qui supervisera l'enquête sur l'ancienne procureure militaire

Le ministre de la Sécurité nationale Itamar Ben Gvir s'est entretenu dimanche avec le chef de la police Danny Levy, accompagné du directeur de la division des enquêtes et du renseignement de la police Boaz Belat ainsi que du conseiller juridique de la police, pour discuter de l'enquête sur l'affaire des fuites impliquant l'ancienne procureure militaire Yifat Tomer-Yerushalmi.

Au cours de la réunion, le ministre Ben Gvir a déclaré qu'il "n'interfère pas dans l'enquête, mais la décision de savoir qui la supervisera et l'accompagnera relève purement du gouvernement. Nous ne sommes pas une république bananière. Le ministre Levin a décidé et vous devez vous y conformer."

Le président du parti Bleu Blanc, Benny Gantz, a réagi aux propos de Ben Gvir en affirmant que "celui qui fait de l'État, de ses institutions et de ses lois une plaisanterie, c'est le ministre Ben Gvir, qui pense qu'Israël est une république bananière et que la police est son entreprise privée". Il a ajouté qu'il était "bon que le chef de la police clarifie au ministre Ben Gvir le rôle du système d'application de la loi et les lignes rouges à ne pas franchir."

Cette affaire intervient dans un contexte de tensions entre le parquet et la police concernant l'enquête sur la fuite de la vidéo de la base de Sde Teiman. La police, qui mène l'investigation, refuse en pratique de transmettre au parquet des détails sur l'avancement de l'enquête. Elle ne communique pas non plus d'informations à Asher Kola, désigné par le gouvernement pour superviser cette enquête.