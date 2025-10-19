Benjamin Netanyahou annonce qu’il briguera un nouveau mandat lors des prochaines élections

Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a confirmé samedi soir qu’il se représentera aux prochaines élections législatives, prévues en 2026, et a affirmé qu’il allait “gagner”. L’annonce a été faite lors d’une longue interview sur Channel 14, lors de l’émission "Les Patriotes", où il est revenu sur les grandes décisions de son mandat, les tensions avec Washington et sa vision de la guerre à Gaza.

Benjamin Netanyahou, accueilli par des acclamations de ses partisans scandant “Bibi, roi d’Israël”, a déclaré vouloir baptiser le conflit à Gaza “la guerre de la renaissance”, estimant que l’État hébreu en est sorti renforcé. Il a salué “le courage des soldats et des blessés” et a attribué les succès militaires à des décisions “difficiles mais justes”, ainsi qu’à sa coopération étroite avec le président américain Donald Trump.

Interrogé sur la fin du conflit, le chef du gouvernement a répondu que la guerre ne s’achèvera que lorsque tous les otages auront été rendus et que le Hamas sera désarmé. Concernant le Liban, il a justifié la frappe contre Hassan Nasrallah, expliquant que “le moment était décisif pour briser l’axe du mal”, tout en reconnaissant que certains de ses conseillers craignaient une riposte iranienne. Sur le plan diplomatique, Benjamin Netanyahou a reconnu des frictions avec l’administration Biden, affirmant que les États-Unis avaient temporairement bloqué des livraisons d’armes. “J’ai dit à Blinken : si nous n’avons plus de munitions, nous nous battrons à mains nues”, a-t-il lancé. Il a aussi rejeté les critiques sur la gestion des otages, niant que Donald Trump ait imposé l’accord de libération : “Nous avons travaillé ensemble à une formule bénéfique pour Israël.” Enfin, il a confié puiser sa force dans le soutien populaire et dans son épouse Sara : “Elle est ma lionne, une source de courage inépuisable.”