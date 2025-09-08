Benjamin Netanyahou demande à ses ministres de garder le silence sur les opérations à Gaza

Articles recommandés -

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, a exigé lundi lors de la réunion gouvernementale que ses ministres s'abstiennent de tout commentaire ou publication sur les réseaux sociaux concernant les opérations militaires à Gaza, a rapporté Kan.

Netanyahou a expliqué que les déclarations ministérielles sur le sujet étaient "nuisibles" et a demandé que toute communication relative aux opérations à Gaza soit exclusivement coordonnée avec le bureau du porte-parole du Premier ministre.

Cette consigne intervient alors que Tsahal franchit une nouvelle étape en vue de la conquête de la ville de Gaza. L'armée israélienne accorde actuellement une période de repos aux soldats réguliers, qui ont été envoyés dans un centre d'entraînement avant de reprendre les opérations dans le nord de du territoire gazaoui.

Des sources militaires indiquent que dans quelques semaines, après cette période de récupération, Tsahal sera prêt à lancer l'assaut sur la ville de Gaza dans le cadre de l'opération "Chars de Gédéon II".

Cette demande de discrétion de Netanyahou semble répondre à une volonté de contrôler strictement la communication officielle alors que les opérations militaires entrent dans une phase décisive, particulièrement sensible dans le contexte des négociations en cours pour la libération des otages.