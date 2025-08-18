Benjamin Netanyahou envisagerait la création d’un "parti satellite" pour affaiblir ses rivaux de droite

Articles recommandés -

À l’approche d’un possible nouvel échec à maintenir sa fragile coalition, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou multiplie les consultations politiques en vue des prochaines élections législatives, attendues si la Knesset n’échappe pas à une dissolution à l’automne. Selon des informations rapportées par Ynet et relayées par des sources proches du chef du gouvernement, plusieurs scénarios sont étudiés pour renforcer le camp de la droite et consolider son bloc parlementaire.

L’un des dossiers les plus sensibles concerne la configuration des partis nationalistes : Itamar Ben Gvir (Otzma Yehudit), Betsalel Smotrich (Sionisme religieux) et Avi Maoz (Noam). Netanyahou chercherait à convaincre ces formations de se présenter à nouveau sur une liste commune, comme lors des élections de 2022, afin de maximiser leur poids électoral et éviter une dispersion des voix.

Parallèlement, le Premier ministre envisagerait la création d’un "parti satellite" destiné à séduire les électeurs de droite réticents à voter pour le Likoud ou pour ses alliés actuels. Cette stratégie viserait à priver des figures comme Naftali Bennett ou Avigdor Liberman d’un potentiel réservoir de voix. Plusieurs personnalités ont été évoquées pour prendre la tête de ce mouvement, parmi lesquelles l’ancien chef du Mossad Yossi Cohen ou encore les ex-généraux Ofer Winter et Deddi Simchi. Néanmoins, aucun nom n’aurait pour l’instant suscité un réel engouement.

Les discussions ont également porté sur la scène interne au Likoud. Netanyahou chercherait à consolider son contrôle sur l’appareil du parti en évitant l’organisation de nouvelles élections pour le comité central, une instance clé de décision. Ses proches examineraient la faisabilité juridique de cette manœuvre, qui permettrait de préserver son influence. Dans le même temps, le rapprochement avec le parti Nouvel Espoir de Gideon Sa’ar devrait s’accélérer, une fusion ayant déjà été annoncée la semaine dernière.

Ces manœuvres témoignent de l’anticipation par Netanyahou d’un scénario électoral imminent. L’avenir de sa coalition, déjà mise à rude épreuve par les tensions internes et la gestion de la guerre à Gaza, semble de plus en plus incertain. Pour le Premier ministre, en poste depuis plus de quinze ans, l’enjeu est clair : conserver la mainmise sur le camp de la droite israélienne et se donner toutes les chances de prolonger son règne politique.