Benjamin Netanyahou reste le Premier ministre le plus "apte" pour les Israéliens, devant Naftali Bennett

Un nouveau sondage réalisé pour la chaîne israélienne N12 révèle que Benjamin Netanyahou redevient la personnalité préférée des Israéliens au poste de Premier ministre devant Naftali Bennett. Benny Gantz arriverait en troisième position. Toutefois, le parti de l'Unité nationale de Gantz remporterait le plus de sièges à la Knesset si des élections avaient lieu aujourd’hui, même si le Likoud de l’actuel chef du gouvernement israélien réduit l'écart.

Jonathan Zindel/Flash 90

L’Unité nationale deviendrait le premier parti politique du pays avec 25 sièges, tandis que le Likoud le talonnerait avec 21 mandats. Yesh Atid de Yair Lapid arriverait en troisième position, avec 13 sièges, suivi du parti travailliste qui en récolterait 10, tout comme le parti ultraorthodoxe séfarade Shas et Yisrael Beytenu d'Avigdor Liberman. Otzma Yehudit d’Itamar Ben Gvir en remporterait 9 et les ultraorthodoxes ashkénazes du Judaisme unifié de la Torah 7.

Viennent ensuite avec 5 sièges le Sionisme religieux de Betsalel Smotrich et les partis arabes Ra'am et Hadash-Ta'al. Le parti de Gideon Sa’ar, Nouvel Espoir – La Droite Unie et le parti arabe Balad ne franchiraient pas le seuil électoral. L’opposition actuelle obtiendrait ainsi 63 sièges tandis que la coalition de droite au pouvoir aujourd’hui en décrocherait 52.

Myriam Alster/Flash90

L'enquête a également révélé qu’un éventuel parti de centre-droit composé notamment de Liberman, Sa'ar de l'ancien premier ministre Naftali Bennett et de l'ancien chef du Mossad Yossi Cohen, récolterait quant à lui 16 mandats au Parlement israélien. Ce nouveau parti ferait baisser le nombre de sièges de l’Unité nationale à 21 mais renforcerait l’opposition avec 64 sièges.