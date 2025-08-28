Benjamin Netanyahou promet protection aux Druzes de Syrie et défend sa doctrine de "paix par la force"

Articles recommandés -

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou s’est rendu jeudi au conseil local de Julis, en Galilée, où il a rencontré le chef spirituel de la communauté druze en Israël, le cheikh Muwaffaq Tarif, ainsi que des représentants et députés de la communauté. La visite s’est tenue au siège civil établi dans la résidence du chef spirituel afin de suivre de près la situation dramatique des Druzes en Syrie.

Netanyahou a également rendu hommage à la famille du capitaine Amir Abdullah Saad, tombé lors des combats dans la bande de Gaza, saluant son « héroïsme suprême » au service de la sécurité d’Israël.

Au cours de son discours, le Premier ministre a rappelé l’appel du cheikh Tarif lors des massacres de Druzes en Syrie : « Les Juifs durant la Shoah appelaient au secours et personne n’est venu. Israël doit agir. » Netanyahou a affirmé que ce lien profond entre Juifs et Druzes imposait une réaction immédiate. Le chef du gouvernement a réitéré sa vision stratégique : « Je ne suis pas naïf. J’ai dit au président Trump : nous croyons tous deux à la paix par la force. D’abord la force, ensuite viendra la paix. » Benjamin Netanyahou a précisé que l’action d’Israël se concentrait actuellement sur trois axes : protéger la communauté druze dans la province syrienne de Soueïda, instaurer une zone démilitarisée depuis le Golan jusqu’au sud de Damas, et créer un corridor humanitaire permettant l’acheminement de nourriture, matériaux et aide médicale. « Ces discussions sont en cours à cet instant même », a-t-il assuré.