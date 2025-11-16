Benjamin Netanyahou réaffirme son refus d’un État palestinien et promet le désarmement du Hamas

En ouverture du conseil des ministres, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a réaffirmé dimanche son opposition totale à la création d’un État palestinien « sur quelque portion que ce soit » à l’ouest du Jourdain. Il a également assuré que la bande de Gaza serait démilitarisée et que le Hamas serait désarmé « par la voie facile ou par la voie difficile ».

Netanyahou a replacé ces déclarations dans le contexte de l’année électorale en cours, estimant que la campagne à venir attise une « offensive de primaires » au sein du Likoud comme en dehors. Selon lui, cette dynamique se traduit par une avalanche de prises de position publiques, notamment sur les questions sécuritaires : « Je n’ai pas vu cela auparavant. Chacun dit : ‘j’ai dit, j’ai fait’. » Le Premier ministre a rappelé que les décisions sécuritaires étaient prises en coordination avec lui et relèvent de sa responsabilité exclusive.

Il a tenu à clarifier deux sujets. D’abord, la question du désarmement de Gaza : « Il n’y aura pas de zone non démilitarisée sous contrôle du Hamas. Dans le plan en 20 points comme ailleurs, ce territoire sera démilitarisé et le Hamas sera désarmé. Trump l’a dit, je l’ai dit : cela arrivera, par la voie facile ou difficile. »

Concernant l’hypothèse d’un État palestinien, Netanyahou a déclaré que son opposition restait « inchangée depuis des décennies », malgré les pressions « extérieures comme intérieures ».

Le Premier ministre a également condamné deux formes de violences récentes. La première vise des élus, comme l’agression rapportée la veille contre le député Ben Tzur : un acte commis, selon lui, par « une infime minorité ne représentant pas le public haredi ». La seconde concerne les violences commises par un petit groupe d'habitants d'implantations en Judée-Samarie, y compris contre des soldats israéliens : « Ils ne représentent pas le public des implantations, respectueux de la loi et loyal envers l’État. Nous agirons avec toute la force de la loi contre ces débordements, car nous sommes un État de droit. »