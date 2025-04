Bennett accuse Netanyahou d'entraver la victoire sur le Hamas en refusant de mobiliser les ultra-orthodoxes

L'ancien Premier ministre israélien Naftali Bennett a lancé samedi une offensive contre Benjamin Netanyahu, l'accusant de maintenir une impasse militaire avec le Hamas à Gaza en "empêchant l'enrôlement militaire des ultra-orthodoxes". "La stagnation à Gaza découle directement de la politique gouvernementale qui prive Tsahal de l'outil principal requis pour la victoire : les combattants", a déclaré Bennett dans un long message publié sur X, alors qu'il est considéré comme un potentiel successeur de Netanyahu. Actuellement, environ 70 000 hommes haredim entre 18 et 24 ans sont éligibles au service militaire mais n'y participent pas. Suite à une décision de la Haute Cour en juin dernier, l'armée israélienne a envoyé 18 915 ordres de mobilisation initiale aux membres de la communauté ultra-orthodoxe depuis juillet 2024. Cependant, selon Tsahal, seuls 232 des destinataires se sont enrôlés, dont 57 dans des rôles de combat.

Bennett souligne que "des centaines de milliers de familles sont terrifiées" à l'idée que leurs enfants puissent être tués au combat, tandis qu'"une communauté entière dort paisiblement". Il critique également les ministres "dont la plupart n'ont jamais tenu une arme" mais qui font "des déclarations pompeuses... appelant à la conquête totale de Gaza".

"L'armée israélienne a été poussée au-delà de ses limites" depuis l'attaque du Hamas le 7 octobre 2023, a affirmé Bennett, notant les opérations accrues en Cisjordanie et sur les fronts libanais et syrien. "Jamais nous n'avons eu besoin d'autant de soldats", a-t-il ajouté, estimant que l'armée manque actuellement de 20 000 hommes. Selon l'ancien Premier ministre, la "véritable solution" serait de mobiliser un cinquième des haredim éligibles pour "permettre à nos réservistes de respirer" et d'être prêts pour des opérations à grande échelle.