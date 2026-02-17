Bennett suggère qu’il ne siégera pas avec Netanyahou

L’ancien Premier ministre Naftali Bennett a adressé mardi un message à peine voilé à Benjamin Netanyahou, affirmant qu’il ne permettra pas à "une direction qui a échoué" de continuer à gouverner. Lors de son intervention à la Conférence des présidents 2026, Bennett a estimé qu’après "le plus grand désastre de l’histoire d’Israël" survenu le 7 octobre sous la responsabilité de l’actuel gouvernement, un dirigeant doit savoir "quitter ses fonctions avec dignité". Selon lui, le prochain chapitre politique doit être écrit par une nouvelle équipe, sans ceux qu’il juge responsables de l’échec.

L’ancien chef du gouvernement a également accusé l’exécutif d’avoir profondément divisé la société israélienne. Il a dénoncé une direction qui, selon ses mots, continue d’alimenter les fractures internes au lieu de restaurer l’unité nationale.

Sur le plan régional, Bennett a mis en garde contre ce qu’il considère comme une menace croissante venue de Turquie. Qualifiant Ankara de "nouvel Iran", il a décrit le président turc Recep Tayyip Erdogan comme un adversaire "sophistiqué et dangereux" cherchant à encercler Israël. Il a évoqué l’émergence d’un axe hostile lié aux Frères musulmans, soutenu selon lui par la Turquie et le Qatar, et a appelé à agir simultanément contre l’influence de Téhéran et celle d’Ankara.

Dans le même temps, le chef de l’opposition Yair Lapid a exhorté les partis d’opposition à mettre fin aux querelles internes afin de maximiser leurs chances lors des prochaines élections. Défendant la stratégie de son parti, Yesh Atid, il a affirmé qu’une formation forte au centre du camp anti-gouvernemental est, selon lui, la clé d’une alternance. Lapid a appelé à la discipline et à l’unité face à ce qu’il décrit comme un adversaire déterminé et sans retenue.