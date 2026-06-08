Benny Gantz : "Israël doit poursuivre ses frappes au Liban malgré les pressions iraniennes"

Le président du parti Bleu-Blanc, Benny Gantz, a appelé lundi soir Israël à maintenir ses opérations militaires au Liban, malgré les tentatives de l’Iran de lier le front libanais aux tensions entre Jérusalem et Téhéran. Dans une interview accordée à la chaîne en hébreu d'i24NEWS, l’ancien ministre de la Défense a estimé qu’Israël ne pouvait accepter aucune limitation de sa liberté d’action sur les différents théâtres d’opérations.

Selon lui, dès l’entrée en vigueur du cessez-le-feu il y a deux mois, il était essentiel de garantir une séparation claire entre les différents fronts. Gantz a affirmé que l’État hébreu devait continuer à agir contre le Hezbollah au Liban tout en poursuivant ses frappes contre l’Iran lorsque cela s’avère nécessaire. "Nous devons continuer à frapper au Liban, même si certains tentent de nous mettre à l’épreuve", a-t-il déclaré.

L’ancien chef d’état-major a également souligné la nécessité pour le gouvernement israélien de préserver son autonomie de décision face aux pressions extérieures. Selon lui, Benjamin Netanyahou doit veiller à ce qu’aucune contrainte américaine n’entrave les opérations militaires israéliennes. Il a toutefois reconnu que les États-Unis étaient confrontés à des considérations stratégiques mondiales, notamment sur les plans diplomatique, militaire et économique.

Revenant sur ses positions passées, Gantz a rappelé qu’il s’était toujours opposé à l’idée d’un traité de défense formel entre Israël et les États-Unis. S’il considère l’alliance et la coordination avec Washington comme essentielles, il estime qu’un tel accord risquerait d’imposer des restrictions à la liberté d’action israélienne. Selon lui, les développements récents illustrent précisément les limites qu’une telle alliance pourrait engendrer.

Le dirigeant centriste a également estimé qu’Israël devait répondre fermement à toute attaque iranienne. "Chaque fois que l’Iran nous attaque, nous devons frapper l’Iran de manière intelligente et précise", a-t-il affirmé, tout en exprimant sa confiance dans les capacités de l’armée israélienne.

Sur le plan politique, Benny Gantz a dressé un bilan critique de l’action du gouvernement. S’il a salué le travail de Tsahal sur les différents fronts, il a regretté l’absence, selon lui, de véritables avancées diplomatiques. Il a notamment évoqué la situation à Gaza, la réorganisation du Hezbollah dans le nord, la poursuite des activités iraniennes dans la région et les attaques des Houthis, estimant que Benjamin Netanyahou n’avait pas suffisamment investi le volet politique du conflit au cours des dernières années.

Interrogé sur les pressions exercées par les présidents américains, Gantz a affirmé qu’il aurait été prêt à dire non à Donald Trump si les intérêts d’Israël l’exigeaient. Il a rappelé avoir déjà rejeté certaines demandes formulées par l’ancien président américain Joe Biden pendant la guerre à Gaza, estimant alors que Washington se trompait sur plusieurs aspects de la conduite des opérations.

Enfin, en vue des prochaines élections, Benny Gantz a exclu tout retrait de la vie politique. "Je ne gaspillerai pas de voix. Je ne me retirerai pas, je progresserai", a-t-il assuré.