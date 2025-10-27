Betsalel Smotrich : "La paix doit être fondée sur la vérité, pas sur le mensonge d’un État terroriste"
Il annonce des mesures fiscales pour relancer l’économie et réaffirme que la paix ne saurait se négocier au prix de la sécurité d’Israël.
Le ministre israélien des Finances et chef du parti du Sionisme religieux, Betsalel Smotrich, a affirmé lundi que la guerre contre le Hamas n’était pas terminée, malgré les accords et les tentatives de stabilisation en cours.
« Le véritable test, c’est l’application », a-t-il déclaré, précisant qu’Israël n’autorisera pas la reconstruction de Gaza tant que le Hamas ne sera pas totalement démantelé — militairement, politiquement et administrativement. Il a rejeté tout projet de « reconstruction humanitaire » qui dissimulerait la reconstitution d’une entité terroriste, soulignant que le désarmement total du mouvement terroriste islamiste reste une condition incontournable.
Betsalel Smotrich a également évoqué les conséquences économiques du conflit, saluant la classe moyenne israélienne, qu’il décrit comme « le pilier de la nation » ayant porté l’effort de guerre « sur ses épaules, dans les réserves, au travail et dans les affaires ».
Il a annoncé une réduction des impôts sur les revenus du travail afin d’encourager l’emploi, accroître la productivité et soulager les familles.
Parallèlement, le ministre a dévoilé un plan d’incitations fiscales pour les nouveaux immigrants, qu’il qualifie de « déclaration nationale ».
« Chaque nouvel arrivant participe à la construction du pays et au projet sioniste », a-t-il affirmé.
Enfin, Smotrich a réitéré son attachement aux Accords d’Abraham, tout en posant une ligne rouge : « Nous croyons en la paix, mais pas à n’importe quel prix. La paix doit être fondée sur la vérité, pas sur le mensonge d’un État terroriste. »