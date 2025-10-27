Betsalel Smotrich : "La paix doit être fondée sur la vérité, pas sur le mensonge d’un État terroriste"

Le ministre israélien des Finances et chef du parti du Sionisme religieux, Betsalel Smotrich, a affirmé lundi que la guerre contre le Hamas n’était pas terminée, malgré les accords et les tentatives de stabilisation en cours.

« Le véritable test, c’est l’application », a-t-il déclaré, précisant qu’Israël n’autorisera pas la reconstruction de Gaza tant que le Hamas ne sera pas totalement démantelé — militairement, politiquement et administrativement. Il a rejeté tout projet de « reconstruction humanitaire » qui dissimulerait la reconstitution d’une entité terroriste, soulignant que le désarmement total du mouvement terroriste islamiste reste une condition incontournable.

Betsalel Smotrich a également évoqué les conséquences économiques du conflit, saluant la classe moyenne israélienne, qu’il décrit comme « le pilier de la nation » ayant porté l’effort de guerre « sur ses épaules, dans les réserves, au travail et dans les affaires ».

Il a annoncé une réduction des impôts sur les revenus du travail afin d’encourager l’emploi, accroître la productivité et soulager les familles.

Parallèlement, le ministre a dévoilé un plan d’incitations fiscales pour les nouveaux immigrants, qu’il qualifie de « déclaration nationale ».

« Chaque nouvel arrivant participe à la construction du pays et au projet sioniste », a-t-il affirmé.

Enfin, Smotrich a réitéré son attachement aux Accords d’Abraham, tout en posant une ligne rouge : « Nous croyons en la paix, mais pas à n’importe quel prix. La paix doit être fondée sur la vérité, pas sur le mensonge d’un État terroriste. »