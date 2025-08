Betsalel Smotrich : "La victoire totale sur le Hamas exige un étranglement économique"

Articles recommandés -

Le ministre israélien des Finances, Betsalel Smotrich, a réagi avec véhémence aux informations concernant le budget alloué à l’aide humanitaire à Gaza. « Les Gazaouis ne m’intéressent pas. Ce qui m’importe, c’est la victoire et la destruction totale du Hamas », a-t-il déclaré, dénonçant les pressions internationales et internes pour arrêter la guerre. « L’Europe, le Hamas et la gauche israélienne veulent nous arrêter, mais je fais tout pour poursuivre jusqu’à une victoire décisive. Elle est non seulement possible, mais essentielle. »

Betsalel Smotrich a insisté sur la nécessité de couper le Hamas de toute ressource.

« Depuis le début de la guerre, je répète qu’on ne bat pas le Hamas uniquement avec des chars. Il faut l’isoler de l’aide, de la population, des camions, et l’étrangler économiquement. Si mes propositions avaient été suivies, la guerre serait terminée et nous aurions économisé des dizaines de milliards de shekels. », a-t-il souligné en révélant que le conflit a déjà coûté 300 milliards de shekels à Israël.

Le ministre légifère actuellement pour créer une « caisse de sécurité » afin de financer la campagne contre l’Iran, tout en prévoyant un budget dédié à l’aide humanitaire, gérée par des centres israéliens pour éviter que les ressources ne profitent au Hamas. « Actuellement, le financement est international, mais nous le prendrons en charge si nécessaire. » Smotrich espère une décision imminente pour « envahir tout Gaza, l’occuper entièrement et écraser militairement le Hamas ». Il conclut : « Sans étranglement civil et économique, il n’y a aucune chance de victoire. C’est le seul moyen de ramener les otages et de triompher. »