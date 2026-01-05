Betsalel Smotrich : "Nous approchons du moment où Israël devra agir avec force"

Le ministre israélien des Finances et président du parti du Sionisme religieux, Betsalel Smotrich, a multiplié ce lundi les déclarations fortes à l’ouverture de la réunion de sa faction, abordant à la fois les enjeux sécuritaires et économiques auxquels Israël est confronté.

Sur le plan sécuritaire, Smotrich a dressé un constat alarmant concernant le Néguev, évoquant une « réalité insoutenable » marquée par la circulation massive d’armes illégales. « Une quantité inimaginable d’armes menace la vie des citoyens, l’État de droit et la souveraineté d’Israël », a-t-il déclaré, soulignant qu’il ne s’agit ni d’un débat sectoriel ni politique, mais d’un enjeu national. Selon lui, un État incapable de récupérer les armes illégales sur son territoire « perd le contrôle ».

Le ministre a appelé la police israélienne à agir « avec puissance, détermination et soutien total du gouvernement », en privilégiant des actions concrètes plutôt que des déclarations. Il a également apporté un soutien au ministre de la Sécurité nationale Itamar Ben Gvir, l’encourageant à étendre les opérations de maintien de l’ordre à Lod, Jaffa, au nord du pays et dans la région du Triangle, afin de « rétablir la gouvernance pour tous les citoyens d’Israël ».

Abordant la situation à Gaza, Betsalel Smotrich a averti : « Si les terroristes du Hamas ne déposent pas leurs armes, nous les désarmerons nous-mêmes », affirmant qu’Israël se rapproche d’un moment où une action musclée pourrait s’imposer.

Sur le plan économique, le ministre a défendu avec vigueur la réforme du secteur laitier, qu’il présente comme un levier essentiel contre la vie chère. « Ce n’est ni confortable ni populaire, mais c’est indispensable », a-t-il assuré, promettant une politique fondée sur l’ouverture des marchés, la concurrence et la lutte contre les monopoles, au premier rang desquels il cite Tnuva. Malgré la contestation des éleveurs, Betsalel Smotrich affirme rester déterminé : « Il peut y avoir moins cher en Israël, et je suis résolu à le prouver. »